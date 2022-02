Hört 96-Routinier Dominik Kaiser nach der Saison auf? "Würde es nicht ausschließen"

Dominik Kaiser, 25 000 Fans im Pokal gegen Ihren Ex-Klub Leipzig, was denken Sie? Anzeige Da freut man sich. Als ich das Los gesehen habe, war sofort der Wunsch da, dass mehr Zuschauer dabei sein werden als 500. 25 000 an dem Abend, das wäre eine richtig geile Pokalatmosphäre. Da liegt es dann an uns, einen richtig geilen Pokalfight zu liefern.

Sie werden gegen St. Pauli Gaël Ondoua wohl ersetzen. Christoph Dabrowski hat Sie nun sehr gelobt. Sie haben gegen Darmstadt nicht von Anfang an gespielt. Wie sortieren Sie das ein?

Ich habe als Spieler schon ein Gefühl, was der Trainer von mir hält, auch wenn ich in Heidenheim mal ein schwächeres Spiel hatte. Er weiß, was er an mir hat. Klar hätte ich gegen Darmstadt gerne früher gespielt. Aber das ist halt so, und ich bin mit Dabro im Austausch, er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Es geht nicht darum, ob Kaiser auf der Sechs spielt oder Diemers auf der Zehn. Mark Diemers ist ein Super-Kicker. Wir verstehen uns gut und können zu­sam­men gute Spiele machen. Es geht aber da­rum, dass wir eine Mannschaft aufs Feld schicken, die auf St. Pauli gewinnen kann. Aber Sie brauchen die Punkte dringend, oder? Natürlich, das ist uns bewusst. Aber so, wie wir aufgetreten sind in den letzten Wochen, spüre ich positive Energie.

Fotogalerie: Dominik Kaiser bei RB Leipzig 2012 Juli: Kaisers Anfang bei RB (@GEPA Pictures) ©

Steigt 96 ab? Es ist meine volle Überzeugung, dass wir nicht absteigen. Ich habe auch keine Angst. Die Leistungskurve an sich stabilisiert sich auf einem höheren Level. Das Heidenheim-Spiel war ein Peak nach unten. Spielen Sie auch um einen Vertrag bei 96? Ich mache mir gar keinen Druck. Ich möchte helfen, dass wir den Klassenerhalt sichern. Natürlich macht man sich Gedanken, wenn der Vertrag ausläuft. Wo es weitergeht, wie es weitergeht und ob es weitergeht. Es ist Thema. Aber wichtig ist, dass wir mit 96 punkten. Ob es weitergeht? Können Sie sich ein Karriereende vorstellen? Ich würde es nicht ausschließen. Es gibt Dinge, mit denen beschäftige ich mich. Jetzt liegt der Fokus auf Fußball. Ich habe Riesenbock, weiterzuspielen. Aber es muss passen. Ich will die Zeit genießen hier, auch wenn es mal nicht optimal läuft. Es fühlt sich hier gerade trotzdem positiv an. Die Grundstimmung ist gut, und das gibt mir Mut. Sie sind selten verletzt. Zwickt es in Ihrem Alter? Ich bin glücklich, dass mein Körper bisher all die Jahre gut mitgespielt hat. Im Fußball kann es so schnell gehen, wie wir es jetzt leider gerade bei Sebi Ernst gesehen haben. Ich bin fit. Nur morgens, wenn die Kinder nicht gut geschlafen haben, bin ich manchmal müde. Es ist nicht so, dass der Körper mir ein Zeichen gibt: Junge, lass es bleiben.