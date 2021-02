Edgar Prib über den Abschied von Hannover 96: "Bin sehr im Reinen mit der Geschichte"

Hat Trainer Kenan Kocak Ihnen später nach dem Transfersommer gesagt, dass er Sie besser nicht abgegeben hätte?

Wie ich sagte, es war immer ehrlich. Es ist abgehakt, ich habe einen tollen Verein gefunden, in Düsseldorf ist alles gut. Nur sportlich wollen wir uns steigern. Hier ist alles vorhanden, um Bundesliga zu spielen.

Wie wird das Thema gesehen in Düsseldorf? Ich habe den Eindruck, das Thema Aufstieg wird knackiger formuliert.

Nicht direkt knackiger. Wir kommunizieren das seit dem ersten Spieltag so. Jeder von uns weiß, wo wir hinwollen, was der Verein will, was die Stadt will. Mit der Kritik müssen wir als Fußballer leben – oder mit dem Erfolg. Es ist nicht so ein Auf und Ab mit den Zielen, so wie es vom Gefühl her in Hannover ist.

Ist das Niveau der 2. Bundesliga zu weit entfernt von der Bundesliga?

Das finde ich nicht, wenn wir uns den DFB-Pokal angucken. Da waren die Bayern fällig gegen Kiel.