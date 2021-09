Der neue 96-Sechser Ondoua im Gespräch: "Habe die Spiele alle angesehen"

Die Erwartungen sind groß. Gaël Ondoua soll der neue Boss sein im zentralen Mittelfeld von Hannover 96 sein. Er galt als einer der besten Sechser der Schweizer Liga und verhalf Aufsteiger Servette Genf in die Europa League. Nun ist er eine Wo­che in Hannover und hat mit dem SPORTBUZZER zum ersten Mal in Englisch über Ziele, Karrieren und Bücher gesprochen. Der 25-Jährige über...

... Hannover:

"96 ist ein großer Klub. Ich fühle mich jetzt schon wie in einer Familie, auch in der Kabine. Die Menschen sprechen mich auf 96 an, reden darüber. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Der Klub hat mir in der fünftägigen Quarantäne sehr geholfen, hat mir ein Spinning-Rad zur Verfügung gestellt. Dass sich ein Klub so kümmert, das ist nicht selbstverständlich."