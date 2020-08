"Fühle mich mit beiden sehr wohl": Hendrik Weydandt über die Torwartdebatte bei 96

Das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen. Nach den zwei negativen Corona-Tests dürfen wir uns hier jetzt erst alle zusammen treffen. Da kann man zur Stimmung in der Kabine leider noch gar nichts sagen, aber ich erwarte sie rundum positiv. Außerdem gibt es noch andere Dinge außer Fußball, über die man sich unterhalten kann.

Zweifelsohne. Ich denke, es ist in einem gesunden Vater-Sohn-Verhältnis normal, dass man füreinander Partei ergreift. Für mich ist das aber nicht der richtige Zeitpunkt, auf ein Vater-Sohn-Verhältnis eines Mitspielers näher einzugehen. Zur Wortwahl möchte ich auch nichts sagen. Es geht mich auch nichts an. Ich kann nur sagen: Mein Vater hat einen Beschützerinstinkt. Aber welcher Vater hat das nicht?

Was der Trainer in den letzten Spielen gepredigt hat, ist Kontinuität, und ich sehe das genauso. In den letzten Spielen haben wir Automatismen drin gehabt. Ich sehe, dass wir eine Mannschaftsidentität und eine Erfolgsgier entwickelt haben. Das als Team zu haben, ist die Kunst – auch die Kunst eines Trainers.

Welchen Schritt machen Sie in der nächsten Saison? Läuft da eine Wette mit Marvin Ducksch?

Ich wäre ja blöd, wenn ich von einer Wette mit Duckschi erzählen würde. Wie sieht das denn aus, wenn ich verliere? (lacht)

Haben Sie eine Treffermarke, die Sie sich setzen?

Das ergibt keinen Sinn. Das macht doch nur unnötig Druck in einer Situation, in der es nur darum geht, den Ball sauber reinzuschießen. Natürlich geht es für einen Stürmer um Tore. Ich möchte immer mehr machen, mehr als in den letzten Jahren. Aber: Wer will das nicht?