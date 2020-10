"96 konnte ich nicht absagen": Baris Basdas will bis zum Karriereende bleiben

... sein Wechsel nach Jahren in der Türkei: "Ich habe fast zwölf Jahre in der Türkei gespielt, über 150 Süper-Lig-Spiele gemacht. Aber Hannover 96 ist was Besonderes. Da musste ich nicht viel überlegen, als das Angebot kam. Ich wäre nicht zu jedem Klub gewechselt, aber 96 konnte ich nicht absagen.

... das verbale Duell mit dem früheren 96-Profi Niclas Füllkrug im Test gegen Werder: "Das war ein normaler Zweikampf, den ich gewonnen habe. Ich bin ein bisschen hart reingegangen, habe aber nur den Ball berührt. Das habe ich ihm so gesagt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufgeregt hat. Er war halt sauer auf mich. Aber das ist kein Problem, auf dem Feld passiert sowas. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir uns normal grüßen."

... sein Verhältnis zu Kenan Kocak: "Wir kannten uns vor dem Angebot von 96 nicht, aber ich hatte viel über ihn gehört. Er ist ein Toptrainer. Erst später kam es zu einem Gespräch mit dem Trainer, das war sehr positiv. Er hat klar gesagt, dass ich ein guter Spieler bin und ich helfen kann. Wir haben auch über die Ziele gesprochen, dass der Verein dahin kommen möchte, wo er hingehört – in die 1. Liga. Für mich gibt es nur dieses eine Ziel, wir haben Topspieler in der Mannschaft und viel Erfahrung."

Außerdem ist der Fußball in Deutschland viel besser als in der Türkei, obwohl es dort auch sehr, sehr talentierte Spieler gibt und ich gegen zig Stars gespielt habe wie Didier Drogba, Wesley Sneijder, Roberto Carlos. Die 2. Liga in Deutschland ist für mich die beste 2. Liga der Welt. Ich könnte mir schon vorstellen, hier in Hannover später mal „Rentner“ zu werden. Aber klar, ich muss Leistung bringen. Wer keine Leistung bringt, kann bei 96 nicht bleiben."

... die Heimat: "Wenn ich in Deutschland bin, sehen mich die Leute als Türken. Und wenn ich in der Türkei bin, sehen sie mich als Deutschen. In der Türkei habe ich viel fürs Leben gelernt. Ich bin mit 19 Jahren nach Istanbul gezogen, in eine Millionenstadt, habe Erfahrungen gesammelt, nicht nur im Fußball. Diese Erfahrungen kannst du nicht kaufen, du kannst sie nur erleben. Ich bin in Deutschland geboren, das ist meine Heimat – aber die Türkei ist das auch!"

... Familie und Familienplanung: "Meine Familie lebt in Köln, dort habe ich 19 Jahre gelebt. An freien Tagen besuche ich gern Familie oder Freunde, meine Mutter und mein Vater besuchen mich auch ständig. Das sind ja nur 300 Kilometer Entfernung. Mein Vater ist begeistert von Hannover, würde am liebsten jede Woche kommen. Ansonsten ... ich bin ledig, nicht verheiratet – aber ja noch jung. (lacht) Zumindest sehe ich noch jung aus für 30! Wenn ich die Richtige finde, will ich auch mal heiraten. Aber das Wichtigste gerade für mich ist der Fußball."