"Bin immer noch 96-Fan": Kiels Janni Serra freut sich auf erstes Spiel in der Arena

Janni Serra, ich soll Ihnen liebe Grüße ausrichten von einem Ihrer Förderer in Hannover. Erraten Sie, wer das ist? Anzeige Ein Förderer? Bei 96 etwa? Christoph Dabrowski?

Genau. Liebe Grüße zurück. Wir haben leider nicht mehr viel Kontakt. Aber ich respektiere ihn unfassbar dafür, was er geleistet hat. Er ist ein super Typ, sehr offen – und das ist für mich extrem wichtig. Ich habe ihn gefragt, wie er Sie in Erinnerung hat: Lieber Kerl, hat er gesagt, und ein Innenverteidiger mit viel Potenzial. Finden Sie sich da wieder? Schwer zu sagen. Ich bin halt Stürmer jetzt. Es wäre schon mal interessant, zu wissen, wie ich heute als Innenverteidiger spielen würde. Ich würde es mir zutrauen.

Wie kam das nach Ihrem Wechsel in der U19 zu Borussia Dortmund und dem damaligen Trainer Hannes Wolf? Wieso hat er aus einem guten Verteidiger einen Stürmer gemacht? Es war das Spiel gegen Viktoria Köln (8. November 2014, Anm. d. Red.). Viktoria war Letzter, wir mit Dortmund unter den Top 3. Wir lagen zur Pause hinten, 0:1. Da haben wir schön Dampf bekommen, Hannes Wolf hat zu mir gesagt: "Janni, du spielst jetzt einfach mal vorne." Ich bin nach vorne gegangen, habe innerhalb von sechs Minuten zwei Tore geschossen und wir haben 2:1 gewonnen. Es hat funktioniert. Ich habe weiterhin getroffen (zwölf Tore in neun Spielen in Folge, Anm. d. Red.). Dann war das meine Position. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, habe vorne gespielt, und es hat geklappt. Und vorher hat das kein Trainer erkannt? Ich war eben ein guter Innenverteidiger. Ich habe auch in der Jugend-Nationalmannschaft hinten gespielt. So verkehrt kann es also nicht gewesen sein, mich hinten einzusetzen.

Warum sind Sie in der U17 nach Dortmund gewechselt? Als ich hörte, dass Dortmund mich wollte, da war ich baff. Dortmund war nie in Reichweite für mich. Ich habe die Chance ergriffen. Und 96 hatte damals noch nicht die Möglichkeiten, die man heute hat. Viele Spieler aus Dortmund werden Profis. Aktuell ist der 16 Jahre junge Youssoufa Moukoko ein Riesenthema. Was macht Dortmund richtiger als andere? Man hat seit einigen Jahren neue Leute eingestellt, das Internat, in dem ich gelebt habe, neu gebaut. Der Klub hat die richtigen Schlüsse gezogen: Lars Ricken ist immer noch am Werk. Hannes Wolf hat richtig akribisch gearbeitet. Außerdem spielst du immer in einer Top-Truppe, in der du auffällst. Es wird einfach gute Arbeit gemacht. Und Moukoko? (lacht) Tja, das ist interessant. Als ich dort war, hat er in der U15 unheimlich viele Tore geschossen. Da denkste dir, ja komm, der Typ wird schon nicht ganz sooo krass sein. Aber dann hat er jedes Jahr getroffen, immer mehr. Er hat sich die Einsätze jetzt in der Bundesliga auf jeden Fall verdient.

Sie hatten es nicht so leicht. Sie waren deutscher U19-Meister gegen Hoffenheim und haben sich im zweiten A-Jugend-Jahr das Kreuzband gerissen. Wie sind Sie durch die Zeit gekommen? Ich habe mich bei der U19-Europameisterschaft im Länderspiel gegen die Niederlande verletzt. Da war ich ein Jahr draußen. Ich hatte ein super Jahr, eine super Saison, konnte noch ein Jahr U19 spielen, sollte ins Trainingslager der Profis, war zur Asienreise eingeladen, mit Reus, Aubameyang. Und dann habe ich mich am Knie verletzt. Und dann? Es fehlt dann einfach irgendwann der Rhythmus, die Kraft, die Fitness, dann reicht es in dem Zustand nach einem Jahr halt nicht. Das wurde mir von Michael Zorc dann auch so deutlich gemacht. Ich habe mich natürlich gefragt: Warum? Im Nachhinein verstehe ich das, weil es um den Verein geht. Der Fußballer muss dann eben seinen eigenen Weg gehen, das habe ich dann auch gemacht. Einige Jahre später, Sie sind Stürmer in Kiel und spielen am Sonntag bei Hannover 96. Bedeutet Ihnen das noch etwas? Das bedeutet mir extrem viel. Ich habe noch nie in der Arena gespielt. Ich habe so viele Spiele in der AWD-Arena damals gesehen. Ich habe im Osten gesessen, O16 oder O17. Meistens haben wir mit der Mannschaft dort gesessen. Ich war in der Europa League da, habe das Spiel gegen Sevilla miterlebt, als Jan Schlaudraff die beiden Dinger macht. Ich habe alles gesehen, alles miterlebt. Das geilste Spiel war gegen Braunschweig, ein 0:0 zwar, aber mit einer geilen Stimmung. Ich bin immer noch 96-Fan.

