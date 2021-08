Gut bei 96 angekommen: Jannik Dehm ist "ein Typ, der auf Neuanfänge steht"

... seinen Vertrag in Kiel, der in der Bundesliga weitergelaufen wäre:

"Das hat am Ende nicht mehr gepasst in Kiel. Nach dem Nichtaufstieg habe ich frühzeitig auch entschieden, mich operieren zu lassen und den Nagel entfernen zu lassen, der nach meinem Schienbeinbruch 2019 installiert worden war."

... die Entscheidung für 96:

"Ich bin ein Typ, der mit dem Bauch entscheidet. Die Ge­sprä­che mit dem Trainer haben mich sehr überzeugt. Er hat mir klargemacht, wie er sich das vorstellt und das Spiel ablaufen soll. Das passt gut zu meiner Philosophie."

... die Aussage des Trainers in den Gesprächen zur Konkurrenz mit Muroya:

"Dazu hat er gar nichts ge­sagt. Ich weiß aber schon aus den Spielen mit Kiel hier, dass die Position gut besetzt ist."

... die Chance, Muroya, auszustechen:

"Meine angestammte Position ist schon rechts hinten. Das hat sich in den letzten Jahren so ergeben. In meiner Jugendzeit habe ich aber auf allen Positionen au­ßen gespielt, jeweils vorn und hinten. Da bin ich sehr flexibel einsetzbar. Das Zen­trum ist dagegen nicht so mein Freund."