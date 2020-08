"Natürlich war Genki ein Grund": Sei Muroya über seinen Wechsel zu Hannover 96

Der Schritt von Tokio nach Hannover erscheint riesig, nicht nur sportlich. Wie ist ihr erster Eindruck? Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich mir Hannover viel kleiner vorgestellt. (lacht) Ich war ein bisschen überrascht, dass die Innenstadt so belebt und hier so viel los ist. Das Klima in Deutschland ist sehr angenehm, in Japan herrscht gerade eine ganz brutale Hitze. Und auch Genki (Haraguchi, Anm. d. Red.) und die anderen Mitspieler haben mich sehr warmherzig aufgenommen. Ich fühle mich schon sehr wohl. Was hat Ihnen Japan-Kumpel Haraguchi erzählt, dass Sie so ein Bild von Hannover hatten? Und warum war der Schritt nach Europa Ihnen trotzdem wichtig? Die Entscheidung, nach Europa zu kommen, war keine besonders schwierige. Für jeden japanischen Spieler ist es eigentlich das Ziel, nach Europa zu gehen. Ich hatte keine Bedenken und habe nicht gezögert. Genki hat mir erzählt, dass Hannover eine schöne Stadt ist. Aber ich habe es mir aus irgendeinem Grund so vorgestellt.

Mussten Sie den Klub erst mal googeln, als die Anfrage von Hannover 96 kam? Nein, nein! Der Name ist in Japan ein Begriff, 96 hat ein sehr positives Image. Es haben hier ja schon einige japanische Spieler gespielt. Mit Genki habe ich bei der Nationalmannschaft zusammengespielt, wir haben uns immer sehr gut verstanden. Als die Möglichkeit bestand, nach Hannover zu kommen, war Genki natürlich auch ein Grund für die Entscheidung. Was sind Ihre Ziele mit 96? Wir sollten uns erst einmal darauf konzentrieren, gut in die ersten Spiele reinzukommen. Und klar, wenn das klappt, wird das Ziel früher oder später der Aufstieg sein. Klima, Klub, Kollegen und der erster Eindruck passen in Deutschland – wie sieht’s kulinarisch aus: Freuen Sie sich auch auf Bier und Bratwurst? Genki hat mich zunächst mal an die asiatische Küche in Hannover herangeführt, damit das abgesichert ist. (lacht) Wir haben koreanisch gegessen, japanisch – die deutsche Küche habe ich noch nicht genießen können. Aber ich freue mich schon darauf, auch damit in Kontakt zu kommen.

So lief es für die Japaner bei Hannover 96: Hiroki Sakai spielte von 2012 bis 2016 für Hannover 96. Insgesamt kam der Außenverteidiger für die Roten in 102 Spielen zum Einsatz, erzielte dabei zwei Tore und gab vier Vorlagen. Der 30-Jährige machte in Hannover die meiste Zeit einen soliden Job als rechter Verteidiger - zum absoluten Leistungsträger hat es trotzdem nie so richtig gereicht. Heute spielt Sakai in Frankreich bei Olympique Marseille und ist Stammspieler. In der letzten Spielzeit, die wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, ist er mit OM Zweiter geworden. ©

Welche Unterschiede zwischen japanischer und deutscher Mentalität sind Ihnen schon aufgefallen? Ich will gar nicht auf Unterschiede eingehen. Ich finde, dass Deutsche sehr arbeitsfreudig und ernst bei der Sache sind. Genau wie Japaner, das eint uns! Die Rückennummer 21 haben Sie sich bei 96 in Anlehnung an Philipp Lahm ausgesucht. Sind Sie etwa der japanische Philipp Lahm? Philipp Lahm habe ich als Kind bei Weltmeisterschaften im Fernsehen gesehen, er war ein herausragender Spieler. Das bleibt in Erinnerung, daran habe ich sofort gedacht, als ich gesehen habe, dass die 21 frei ist. Ich will jetzt nicht von mir sagen, dass ich der Philipp Lahm von 96 werde. Aber ich werde mich bemühen, der Nummer bei 96 gerecht zu werden. Welche Eigenschaften bringen japanische Fußballer denn mit – und was macht Sie aus? Japaner sind taktisch sehr diszipliniert, laufen viel, sind fleißig und bereit, viel für die Mannschaft zu arbeiten. Ich denke, dass meine Stärken im Zweikampf liegen und beim Zug nach vorn.

