Er war einer der teuersten Neuzugänge und einer der teuersten Abgänge von Hannover 96: Joselu. 2014 für fünf Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim gekommen, verließ der Spanier die Roten nach nur einem Jahr in Richtung Stoke City, für stolze acht Millionen Euro.

Seine beachtliche Bilanz im 96-Trikot: 32 Pflichtspiele, zehn Tore und vier Assists. Dass er seine 96-Zeit trotz der kurzen Dauer noch immer gut in Erinnerung hat, erzählte der Stürmer nun in einem Interview mit dem Portal transfermarkt.de. Dabei wäre er eigentlich gern bei Eintracht Frankfurt geblieben, wo er in der Saison 2013/14 eine starke Leihsaison gespielt hatte. "Am Ende der Saison wollte die Eintracht mich kaufen und beide Teams begannen zu verhandeln, aber am Ende haben sie sich nicht geeinigt, sodass der Deal nicht zustande kam", verriet Joselu.