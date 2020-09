Der neue 96-Linksverteidiger Niklas Hult im Interview: Ein Aufstieg fehlt ihm noch

Nein, wir haben sehr schnell etwas gefunden und sind letzte Woche umgezogen. Das war auch wichtig, unsere Tochter ist zweieinhalb Jahre alt, hat einen großen Bewegungsdrang – und mit ihr in einem kleinen Hotelzimmer zu wohnen, ist nicht so einfach.

20-Prozent-Auslastungsregel: So läuft es mit den Fans bei 96, Recken, Indians & Co.

In der Kabine wird deutsch gesprochen, das ist gut für mich. So kann ich schnell lernen, ein paar Worte und Sätze aufschnappen. Ein bisschen was kann ich, zum Beispiel: Ich spreche nicht Deutsch (lacht). Ich werde in Zukunft auch Deutschstunden nehmen, aber jetzt war es erstmal wichtig, ein Zuhause für meine Familie und mich zu finden.

Sehr gut, so wie ich es erwartet hatte. Ich habe vor meinem Wechsel mit Miiko Albornoz gesprochen, er hat nur gute Dinge über Hannover gesagt. Genauso wie John Guidetti, mit dem ich auch über den Klub gesprochen habe. Deshalb war auch alles sehr einfach, als ich ankam. Wir haben zwar viele neue Spieler, aber die Stimmung in der Kabine ist sehr gut. Wir helfen uns viel untereinander – das sieht man auch auf dem Platz. Ich habe mich gleich am ersten Tag wie zu Hause gefühlt.

Meine Frau hat Fußball gespielt, als sie noch jünger war – und das ist das Problem (lacht). Jeder hat verschiedene Argumente, wie mein Auftritt war, und darüber reden wir. Aber als ich anfangs noch in Schweden gespielt habe und nach einer Niederlage nach Hause kam, hab ich gesagt: Lass uns nicht über das Spiel sprechen, sondern besser über etwas anderes. Das haben wir beibehalten. Aber sie und ihre Familie mögen Fußball, und sie ist sehr interessiert an meinem Spiel.

Sie haben in der Champions- und Europa League gespielt. Warum ist Ihre Wahl auf einen Zweitligisten in Deutschland gefallen?

Ich war vier Jahre in Griechenland und hatte das Gefühl, dass ich etwas verändern muss. Ich hatte die Möglichkeit, in Griechenland zu bleiben oder auch in ein anderes Land als Deutschland zu wechseln. Hannover 96 hat mit meinem Berater gesprochen, und ich war von Anfang an sehr interessiert.

Deutschland ist ein Fußballland, deswegen ist es sehr interessant für mich, hier zu spielen. Ich bin zwar schon 30 Jahre alt, aber ich will noch jeden Tag dazulernen und mich entwickeln. Ich denke nicht, dass ich nur noch zwei oder drei Jahre vor mir habe, ich hoffe, dass ich noch zehn Jahre spielen kann. Ich fühle mich jung, will dem Team helfen, mich persönlich entwickeln. Ich will bei der Reise des Klubs dabei sein.

Sie haben zwei Meisterschaften gewonnen, die 96-Reise soll in die erste Liga gehen. Haben Sie schon mal einen Aufstieg erlebt?

Nein, das habe ich nicht geschafft. Noch nicht. Klar ist, dass alle Teams hoch in die Bundesliga wollen. Hannover ist ein großer Klub. Und natürlich will auch jeder bei 96 lieber in der 1. als in der 2. Liga spielen. Aber die Saison hat noch nicht mal angefangen. Wir werden und müssen zusammen gut arbeiten, um erfolgreich zu sein – und dann werden wir sehen, was kommt.