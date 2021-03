Marcel Franke im Interview (Teil 2): Deshalb steht 96 nicht ganz oben in der Tabelle

Dirk Schuster steht für ehrlichen Fußball, in Aue wird Fußball gearbeitet. Aber auch in Aue geht es nicht nur um Zweikämpfe und dass sie jeden Ball nach vorne dreschen. Die wollen Fußball spielen. Mit Männel haben sie einen Torwart hinten drin, der versucht, fußballerische Lösungen zu finden, sie sind vorne sehr gut besetzt mit Krüger und Testroet. Da hat Aue zwei Waffen, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Wenn du dort die Zweikämpfe nicht annimmst, wirst du es schwer haben.

Klar gewöhnt man sich irgendwie dran, aber man will sich nicht gewöhnen. Die Fans fehlen uns und dem ganzen Fußball. Ich komme jedes Mal ins leere Stadion und denke mir: Was wäre heute los, wenn hier Zuschauer wären? Das tut weh, aber letztlich müssen wir froh sein über das Privileg, dass wir spielen dürfen. Und das sind wir auch.

Gewöhnt man sich in Coronazeiten an Spiele ohne Fans?

Freuen Sie eigentlich darüber, dass Ihr Heimatklub Dresden in die 2. Liga zurückkehren wird?

Dynamo hat als Drittliga-Spitzenreiter reichlich Vorsprung. Hoffentlich bleibt es so! Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Es sind noch ein paar Spiele, aber ich glaube, dass sie das relativ locker über die Bühne bringen werden.

Für 96 geht’s nicht mehr um den Aufstieg. Wie sehr schmerzt das?

Das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt, klar. Aber trotzdem sitzt jetzt keiner in der Kabine und schenkt die Saison weg. Wir haben noch elf Spiele, da wollen wir so viele Punkte wie möglich holen. Danach können wir uns dann unterhalten, ob wir zufrieden sind oder enttäuscht über die Saison.

Was fehlt 96 für ganz oben?

Gute Frage. Wenn wir das so genau wüssten, hätten wir es wohl schon lange umgesetzt und würden auch ganz oben stehen. Generell muss man sagen: Die 2. Liga ist brutal eng, oben sind gute Truppen. Bochum macht es richtig gut, Kiel macht es richtig gut. Wir haben es in vielen Spielen auch gut gemacht, uns aber nicht belohnt. Als Mannschaft haben wir in einigen entscheidenden Spielen vielleicht nicht immer zu 100 Prozent das abrufen können, was du für einen Sieg brauchst.