Marcel Franke im Interview (Teil 1): 96-Verteidiger will mehr Verantwortung

Ich habe meinen Friseur des Öfteren angerufen und ihn vielleicht ein bisschen genervt, ob wir das nicht direkt am ersten Tag machen können. (lacht) Ich war gleich am Montag da, jetzt habe ich eine neue Frisur.

Marcel Franke, die Haare sitzen! Wie sind Sie so schnell an einen Friseurtermin gekommen?

96-Torjäger unter sich? The most interesting Neumanager of Berlin & Moussa Doumbouya

Ein nicht ganz so schönes Thema wie Ihre Haare ist die Sache mit Simon Falette. Trainingsstreits kommen vor, aber selten so heftig. Wie schlimm haben Sie das empfunden?

Wollen Sie mehr Verantwortung übernehmen bei 96?

Jeder in der Innenverteidigung muss Verantwortung übernehmen. Das ist eine Position, in der man viel sieht. Und wenn du dann hinter dir noch einen Bruno (Michael Esser) hörst: Der brüllt so laut als hätte er ein Megafon in der Hand! Da denkst du immer, dass du zu leise bist, und versuchst, noch mal ein bisschen was draufzupacken. Das müssen wir alle in der Mannschaft machen. Scheißegal, wer da hinten spielt, wir müssen da noch einen Tick lauter sein – so dass man nicht nur den Herrn Esser hört. (lacht) Auch ich will das noch mehr machen.

Sie sind einer der stärksten Zweikämpfer der Liga. Was bedeutet Ihnen das?

Als Innenverteidiger sind Zweikämpfe mit am wichtigsten für dich. Klar gucke ich nach jedem Spiel auf die Zweikampfquote: Ich bin groß, bringe ein bisschen Gewicht mit – das muss schon so sein, dass ich mehr Zweikämpfe gewinne als der Gegner. Früher war ich Stürmer, bis ich so 12, 13 Jahre alt war. Da waren Zweikämpfe eigentlich gar nicht mein Ding. Aber irgendwann hat sich das herauskristallisiert mit der Größe und dem Gewicht. Dann kommst du aus der Nummer gar nicht mehr raus. Dann bist du nicht mehr der, der mit drei Übersteigern am Gegner vorbeigeht. Mit 16 habe ich noch mal so einen Schub nach oben gemacht und war irgendwann 1,90 Meter groß. Da haben sie gesagt: Halt mal deinen Schädel hin, wenn Flanken kommen. Da bin ich hinten gelandet. Das hat sich bewährt.

Die Torgefahr haben Sie sich leider nicht bewahrt …

Schwieriges Thema! (lacht) Das Stürmer-Gen hätte ich gern noch drin. Ich suche noch ein bisschen und hoffe, dass es in den nächsten Spielen zurückkommt.