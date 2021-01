"Acht Tage, neun Punkte": Marvin Ducksch will der Liga mit 96 "kleinen Pfeil senden"

Wenn der Verein findet, dass wir einen neuen Stürmer gebrauchen können, muss ich das akzeptieren und respektieren. Jeder, der uns hilft, ist natürlich herzlich willkommen. Fußball lebt durch den Konkurrenzkampf. Ich habe mir einfach gesagt: Soll kommen, wer will, der muss auch erst mal an mir vorbeikommen. Das habe ich versucht mit meinen Leistungen zu zeigen, und das ist mir jetzt eigentlich ganz gut gelungen.

Wie kommt das eigentlich bei Ihnen als Mittelstürmer an, wenn der Verein in der Winterpause recht of­fen­siv um einen neuen Mittelstürmer wirbt? 96 war ja ziemlich heiß auf Serdar Dursun.

Kenan Kocak hat verraten, dass er in der schwierigen Phase viel mit Ihnen gesprochen hat. Verraten Sie mal, was er so geraten hat.

Ich habe einfach versucht, alles um mich he­rum auszublenden. So kam der Jubel zustande: Ohren zu und durch! Ich wollte mich durchkämpfen, durchbeißen. Ich bin ein Kämpfertyp. Es ist viel auf mich eingeprasselt, und natürlich war es hart für mich. Ein bisschen zu hart manchmal. Aber Kritik gehört dazu. Ich habe mir einfach vorgenommen, meinen Stiefel runterzuspielen und mir nicht so den Kopf zu machen. Das ist mir ganz gut gelungen, daran will ich anknüpfen und dem Team helfen.

So gut, dass Sie Be­gehrlichkeiten aus der Bundesliga ge­weckt haben sollen. Es gibt Gerüchte, Mainz 05 habe Sie auf dem Zettel. Wie finden Sie das?

Das hab ich noch gar nicht mitbekommen, gut zu wissen! (lacht) Aber ich stehe hier unter Vertrag und bin sehr glücklich. Ich kon­zen­trie­re mich nur auf unsere Aufgaben. Wir haben einiges vor und noch 18 Spiele. Da gibt es noch viele Punkte zu holen.

Besonders erfolgreich ist 96 gegen die Top­teams der Liga wie Hamburg, Bochum oder Düsseldorf. Gegen die vermeintlich Kleinen läuft’s oft nicht so. Wie erklären Sie sich das?

Wenn wir von der ersten Minute an konzentriert sind, machen wir gute Spiele. Aber das hat manchmal einfach ge­fehlt, so ganz erklären kann ich das auch nicht. Insgesamt haben wir uns im Laufe der Saison aber stabilisiert und sind eigentlich auf ei­nem gu­ten Weg, denke ich. Ge­gen St. Pauli ha­ben wir die erste Hälfte wieder verschlafen, das Spiel war ein Nackenschlag für uns. Das hat schon sehr wehgetan, das hat man jedem Einzelnen von uns angesehen. Aber das ist jetzt abgehakt, wir wollen das in Nürnberg wiedergutmachen.

Apropos abhaken: Martin Kind hat die Aufstiegsgedanken abgehakt – Sie auch?

Das ist sein Recht, das zu sagen. Ich blicke auf die nächste Aufgabe. Am Sonntag geht’s wieder um drei Punkte, und wir wollen einen kleinen Pfeil an die Liga senden. Wir arbeiten unheimlich intensiv, man sieht es in den Gesichtern der Jungs! Jetzt haben wir eine englische Woche vor der Brust. Da kann man in acht Tagen neun Punkte holen – und wir wollen die Höchstzahl.