96-Stürmer Marvin Ducksch im Interview: "Weiß genau, wo ich meine Schwächen habe"

Das nehme ich doch an. Das ist ein kleines Ziel für mich. Aber ich weiß auch, dass Füllkrug die 14 Tore in der ersten Bundesliga geschossen hat. Das ist schon ein Klassenunterschied und natürlich schwieriger.

Ist das so einfach?

Für Sie sieht das vielleicht einfach aus. Ganz ehrlich: Die drei Punkte sind mir wichtiger. Es geht schließlich noch um eine Platzierung und für den Verein geht es dabei um Geld.

Sie haben gesagt, in der Corona-Pause haben Sie an sich gearbeitet. An was genau?

Vor der Pause hatten wir eine eingespielte Elf, ich gehörte nicht dazu. Es ist schwer, dann an den anderen vorbeizuziehen. Wir hatten im Corona-Gruppentraining viele Torabschlüsse, da habe ich an mir gearbeitet, mehr gemacht und versucht, so viele Bälle wie möglich reinzudrücken. Nach dem Training haben wir noch Freistöße und Elfmeter geschossen. Das hat mir offenbar geholfen. An mir selbst habe ich nie gezweifelt.

Hilft es Ihnen, dass keine Fans im Stadion sind?

Ich bin auf dem Bolzplatz großgeworden, da gab’s auch keine Zuschauer. Dass ansonsten mal gepfiffen wird, das bekomme ich selbst gar nicht mit, ich bekam das nachher nur gesagt. Aber wir Spieler vermissen die Fans alle, sie gehören dazu fehlen uns.