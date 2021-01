Karriereende? Wann 96-Torhüter Michael Esser die Reißleine ziehen würde

… mögliche Entwicklungen als 33-jähriger Torwart:

Auch im etwas höheren Alter kann man sich entwickeln. Ich will Abspielfehler wie ge­gen Sandhausen abstellen und noch passsicherer werden, damit wir als Mannschaft noch besser das Spiel aufbauen können. Es geht immer noch besser. In jedem Spiel gibt’s ein, zwei Aktionen, in denen man sich im Nachhinein anders hätte entscheiden können.

Anzeige

… seinen Karriereplan:

Ich will noch ein paar Jahre spielen, bevor ich in Rente gehe. Sollte ich merken, dass ich meine Leistung nicht mehr bringe, würde ich die Reißleine ziehen. So weit bin ich aber noch nicht. Ich will den Vertrag hier erfüllen und dann mal schauen, was noch kommt.