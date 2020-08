Der neue 96-Leader Mike Frantz im Interview: "Aus der Binde mache ich mir weniger"

Sie sind 33 Jahre alt – aber Ihre Fitnesswerte, hört man, lassen manchen Mittzwanziger schlecht aussehen. Verraten Sie Ihr Geheimnis? Das kommt in erster Linie aus dem Inneren, mit der richtigen Einstellung. Training bedeutet für mich nicht nur Training auf dem Platz. Um gesund und fit zu sein, muss ich auch so leben. Da investiere ich sehr viel Zeit, damit es so bleibt. Da bin ich manchmal verrückt. Ich liebe meinen Beruf, habe Fußball immer alles untergeordnet. Mein Karriereweg war insgesamt eher etwas schwerer, nie rosig – aber ich tue das alles unheimlich gern. Haben Sie sich denn schon eingelebt bei 96? Für mich fühlt es sich irgendwie schon an, als hätte ich nie etwas anderes getan. Nicht so, als sei ich Neuzugang! Ich wurde echt sehr gut aufgenommen. Es macht mir sehr viel Spaß hier im neuen Umfeld mit den Mitspielern. Da muss man sich auch neu beweisen. Wenn man so eine lange Zeit hat im gleichen Umfeld, kommt man manchmal in so einen Trott. Auch über die Stadt kann ich nur Positives sagen! Gerade aus dem Süden he­raus hat man von Hannover so ein Bild von einer grauen Stadt. Das kann ich null Komma null bestätigen.

Die Vorbereitung läuft, das Tempo ist hoch. Konnten Sie die Stadt trotzdem schon etwas erkunden? Mittlerweile gibt’s ja diese Elektroroller, an denen habe ich wirklich viel Freude gewonnen. (lacht) Wir trainieren ja sehr intensiv. Da bin ich dankbar, wenn ich mich einfach auf so einen Roller stellen und rumfahren kann. Das macht es einfacher, sich alles mal anzuschauen. Ich hab mal die Stadt erkundet, wie wo was ist, und mich auch ein bisschen mit der Geschichte der Stadt befasst. Das ist mir unheimlich wichtig, um mich besser identifizieren zu können. Am Maschsee fahre ich immer mit dem Auto vorbei, wenn ich zum Training komme, und wie grün die Stadt ist, hat mich echt überrascht. Auch die Leute sind supernett. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt, es fühlt sich einfach richtig an. Jetzt fehlen nur noch meine Frau und unser Sohn. Der ist neun Monate alt, den habe ich seit zwei Wochen nicht gesehen. Das tut schon weh. Aber nach dem Trainingslager trudeln sie hier ein, bis dahin haben wir dann hoffentlich eine Wohnung. Gerade bin ich ja noch im Hotel.

Zu- und Abgänge: Das sind die Sommertransfers von Hannover 96 (Saison 2020/21) Zugänge: Baris Basdas (ablösefrei, vom türkischen Erstligaaufsteiger Fatih Karagümrük SK). ©

Sie waren zuvor sechs Jahre in Freiburg, die letzten zwei davon Kapitän. Warum war es Ihnen wichtig, noch mal was Neues auszuprobieren? Ich war an einem Punkt, an dem ich für mich entscheiden musste, ob ich das so weitermachen will. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Da war das letzte Jahr nicht zufriedenstellend für mich. In der Hinrunde in Freiburg habe ich noch sehr wichtige Spiele gemacht, danach hat es sich ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die mir nicht ge­fal­len hat. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht davon ausgegangen, dass ich mich noch mal verändern werde – bis es die Gespräche gab. Ich will weiter auf dem Platz stehen, fühle mich noch zu fit und zu gut für diesen Standbymodus. Es gab ein paar Möglichkeiten für mich, auch mit anderen Klubs. Mir ging es am Ende darum, wo ich das meiste noch mal aus mir rausholen kann.

Das sind die neuen Rückennummern der Spieler von Hannover 96 Nummer 1: Ron-Robert Zieler ©

Warum bei 96? Ich hatte zwei Gespräche mit Kenan Kocak und habe schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Dann habe ich mir meine Gedanken gemacht, meine Frau war komplett in die Entscheidung einbezogen. Für sie war auch direkt klar, dass sie nach Hannover will. Dann ging es relativ schnell. Wir wollten was komplett Neues ma­chen, von weit aus dem Sü­den in den Norden, von null anfangen. Mir war klar: Wenn ich in die 2. Liga gehe, dann nur zu einem Klub, der Ambitionen hat und wieder nach oben will. Auch wenn es für mich in der vergangenen Saison nicht so zufriedenstellend lief, hatte ich noch immer 20 Einsätze in der Bundesliga. Wir haben in Hannover eine gute Truppe und den Anspruch, ziemlich weit oben zu spielen. Mit Ausnahme von zwei, drei Spielen werden wir wahrscheinlich fast immer als Favorit ins Spiel gehen.

Die Bilder vom Training von Hannover 96 (12. August) Mike Frantz nimmt den Ball gekonnt an. Trainer Kocak schaut zu. ©