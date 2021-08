96-Neuzugang Börner schwärmt vom neuen Team: "Hier entsteht auf jeden Fall was"

... seine zwei Jahre in England:

"Eine Riesenerfahrung, das hat total Spaß gemacht. In England ist der Fußball geboren, die Bedingungen sind anders, es fühlt sich anders an. Die Stadien, die Fankultur ist auch anders als in Deutschland. Es ist eine andere Mentalität. Es macht mich stolz, dass ich Teil davon sein konnte. Nicht nur als Fußballer, auch als Mensch. Ich kann nur jedem empfehlen, mal ins Ausland zu gehen. Macht’s, das ist Weltklasse!"

... seine Rolle als Führungsspieler bei 96:

"Definitiv ist das so. Um Verantwortung auf dem Platz oder in der Kabine zu übernehmen, brauche ich keine Binde. Ich will vorneweg gehen und das, was ich erlebt habe, weitergeben an die jungen Spieler und die Mannschaft. Eine Mannschaft braucht mehr Häuptlinge als nur den Kapitän. Je mehr Spieler die Funktion ausüben, umso homogener und erfolgreicher wird eine Mannschaft sein."

"Ich bin ein total positiver Mensch, so wurde ich erzogen. Ich blicke immer nach vorne. Klar kannst du mal ein schlechtes Spiel machen, aber rückgängig machen kann man es nicht. Wir sind privilegiert, unser Hobby zum Beruf machen zu können. Ich genieße es jeden Tag."

... seine Frau Kristina, die 2010 deutsche U-20-Weltmeisterin wurde:

"Am Ball ist meine Frau sicher besser, sie ist die klassische Spielmacherin (schmunzelt). Sie hat ihre Karriere aber mittlerweile beendet. Wir haben eine Goldmedaille der Fifa in der Vitrine. Besucher fragen immer scherzhaft, ob das meine ist (lacht). Für mich ist es im Alltag deutlich einfacher, wenn man jemanden hat, der den Fußball versteht. Sie weiß, wie ich nach Spielen ticke. Sie ist auch die größte Kritikerin und sagt, was nicht so gut gelaufen ist. Aber sie ist auch die Erste, die mir auf die Schulter klopft, wenn was gut war."