"Mir blieben fünf Stunden": Lukas Hinterseer über den Blitztransfer zu 96

"So etwas geht in einer Fußballmannschaft immer sehr schnell. Ich fühle mich schon sehr wohl. Mit Philipp Ochs und Martin Hansen habe ich auch schon zusammengespielt. Vor dem Wechsel habe ich aber nicht mit ihnen ge­spro­chen. Da blieb keine Zeit mehr zum Telefonieren."

Lukas Hinterseer ist bei Hannover 96 kurzfristig nach dem Verkauf von Marvin Ducksch als Torgarant verpflichtet worden. Mit seiner Frau und dem knapp einjährigen Sohn sowie zwei Hunden sucht der 30-Jährige ein Haus mit Garten. An seinem achten Tag in Hannover äußerte sich der Familienvater über ...

... den Blitztransfer zu 96:

"Ich hatte gedacht, dass transfermäßig nichts mehr passiert. Wir standen mit Ulsan Hyundai vor der heißen Phase und dem Saisonfinale in der asiatischen Champions League. Innerhalb von ein paar Stunden kam die Frage 'Hast du Bock?'. Vom Zeitpunkt, an dem ich gewusst habe, dass ich fliege, bis ich die Wohnung verlassen habe, blieben mir fünf Stunden.

Ich habe das Wichtigste in sechs Koffer gepackt, noch schnell meine Frau angerufen, die zu der Zeit in Österreich war, und sie gefragt, ob’s etwas gibt, was wir unbedingt brauchen. Und dann ab zum Flughafen. Dazu musste ich aber einmal 600 Kilometer mit dem Zug quer durchs Land fahren und um 2 Uhr früh noch mal ins Hotel, Papiere unterschreiben. 30 Stunden später war ich hier in Hannover. Danach konnte man mich zwei Tage vergessen (lacht). So langsam komme ich aber an."

... den Verkauf von Ducksch:

"Ich habe das schon mitbekommen, das war ja ein großer Transfer in der 2. Liga."

... seinen Wechsel im Januar nach Südkorea:

"Die Situation in Hamburg war am Ende bescheiden. Im ersten Jahr war’s noch okay, dann kam Corona und ich war raus. Simon Terodde, Bobby Wood und Manuel Wintzheimer waren vor mir. Ich hatte gar keine Chance zu spielen. Mein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, und dann kam das Angebot vom asiatischen Champions-League-Sieger. Sportlich war’s auch eine coole Erfahrung. Aber das Leben war nicht so einfach. Ich hatte einen Sohn, der zu der Zeit drei Monate alt war. Corona in Asien ist auch noch mal ganz anders."