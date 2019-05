96-Profi Pirmin Schwegler im Abschieds-Interview (Teil 2): "Dieses Abenteuer hat mich einfach gepackt"

Mit 32 Jahren werden langsam die letzten Karrierejahre eingeläutet. Dann kam die Offerte rein. Ich habe zwar mit mir gerungen, weil ich immer gern einen positiven Abschluss habe – es wäre mir leichter gefallen, wenn wir klar in der Liga geblieben wären, und mein Wechsel hat Nullkommanull mit dem Abstieg zu tun –, aber am Ende weißt du nicht, ob diese Chance noch mal kommt. Dieses Abenteuer hat mich einfach gepackt. Mitte Juni fliegen wir rüber.

Ja, ein absoluter Lebenstraum! Ich hatte das immer im Kopf: Wenn sich die Chance ergibt, während meiner Karriere meine größte Leidenschaft – das Fußballspielen, das mir immer noch Megaspaß macht – damit zu verbinden, mit anderen Kulturen in Berührung zu kommen, die Sprache zu perfektionieren, zu sehen, wie es anderswo abläuft, das hatte ich unbedingt machen wollen.

Seine Karriere begann Pirmin Schwegler beim FC Luzern, mit dem er 2006 in einem Testspiel gegen die brasilianische Nationalmannschaft mit Ronaldo antrat. ©

Die Karriere von Pirmin Schwegler in Bildern

Also haben Sie keine Angst vor Schlangen und Spinnen?

(lacht) Angst nicht, nein. Und ich mag Herausforderungen. Das hätte nicht immer Australien sein müssen, aber ich brauche das im Leben. Und jetzt habe ich gespürt, dass so ein großer Schritt richtig ist. Weil ich nicht mag, wenn man im Leben stillsteht. Nach 13 Jahren in Deutschland war Zeit für was ganz Neues.

Waren Sie schon in Australien?

Nee! Das lief über Telefon, Fax und E-Mail. Gesehen habe ich auch noch nichts – aber nur Positives gehört. Ich werde mir selbst ein Bild machen. Aber deshalb habe ich erst mal nur Vertrag für ein Jahr. Es ist weit weg, man weiß nie, was einen erwartet. Aber wenn’s einem gefällt und der Körper mitmacht, kann ich mir das auch länger vorstellen.