96-Rechtsverteidiger Dehm vor Rückkehr nach Kiel: "Leistung gleich bestätigen"

Jannik Dehm kommt gerade rechtzeitig in Fahrt: Beim 1:0 gegen St. Pauli machte der neue Rechtsverteidiger von Hannover 96 sein mit Abstand bestes Spiel bisher, am Samstag (13.30 Uhr) geht es auswärts gegen seinen alten Arbeitgeber Kiel. Im Interview mit dem SPORT BUZZER spricht der variabel einsetzbare 25-Jährige vorab über ...

… seine Variabilität und Lieblingsposition: "Vor allem geht’s mir darum, der Mannschaft zu helfen – egal, ob links oder rechts und auf welcher Position genau. Wenn das klappt, macht mir das immer Freude. Am wohlsten fühle ich mich rechts hinten, aber die Außenverteidigerposition interpretiert man mittlerweile ja ohnehin offensiver als früher."

… den starken Rechtsverteidiger-Konkurrenten Sei Muroya: "Konkurrenz ist immer gut, das wird jeder Trainer bestätigen – und die meisten Spieler auch. Es treibt einfach an, bringt Leute zu Höchstleistungen. Du kannst dich nie ausruhen oder zurücklehnen. Dieses gegenseitige Pushen hilft am Schluss der Mannschaft und führt zum Erfolg."

... das anstehende Spiel bei Ex-Klub Holstein Kiel: "Die Trainingswoche ist ein bisschen besonders für mich, ich habe viele Momente in Kiel erlebt. Ich spüre Vorfreude, ganz klar. Die 90 Minuten ändern sich deswegen aber nicht. Dann ist es ein Spiel wie jedes andere. Zu den meisten Spielern habe ich noch Kontakt, wir philosophieren auch mal über Spiele. Aber man schreibt sich in dieser Woche nicht extra. Ich bin da eher der ruhige Typ, lasse das auf mich zukommen. Am Ende soll der Bessere gewinnen – aber ich glaube, dass wir da nach dem St.-Pauli-Spiel schon gute Chancen haben."

… Holstein-Trainer Ole Werner: "Ole Werner ist ein junger Trainer, hat Kiel aber trotzdem in den letzten Jahren und vor allem in der vergangenen Saison seine Spielphilosophie aufgedrückt. Offensivfreudiger Fußball, das hat gut ge­passt bisher, auch wenn sie jetzt natürlich relativ schlecht in die Saison gestartet sind. Ich denke, das hat auch was mit dem Ausgang der letzten Saison zu tun."