"Muss da den Verein verstehen": Sebastian Jung über das Ende bei Hannover 96

Sebastian Jung, ist wirklich Schluss mit Hannover 96?

In dem Gespräch wurde mir mitgeteilt, dass der Vertrag erst mal nicht verlängert wird. Wie es weiterläuft, wird man sehen. Das kann ich nicht sagen.

Sind Sie enttäuscht?

Was heißt „enttäuscht“? Ich habe neun Spiele, eher achteinhalb, acht plus das halbe Pokalspiel in Karlsruhe, in dem ich mich verletzt habe. Das ist schon wenig. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich hatte schließlich gehofft, dass es nach der Wolfsburg-Zeit wieder bergauf geht. Leider war es nicht so. Da hilft es auch nur begrenzt, dass ich in den neun Spielen gezeigt habe, dass die Qualität bei mir vorhanden ist und ich der Mannschaft helfen kann.

Das könnte Ihr Argument für eine Verlängerung bei 96 sein.

Acht von 34 Spielen in der Liga gemacht, das ist nicht zufriedenstellend. Vor allem nicht für mich persönlich. Man muss da den Verein verstehen. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, aber nicht von 96. Ich möchte gern hierbleiben und weiter Fußballspielen. Aber wer weiß … Wir würden als Familie gern in Hannover bleiben. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, was auf dem Transfermarkt passiert.