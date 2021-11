Kumpel Haraguchi fordert von 96-Rechtsverteidiger Muroya: "Bitte gewinnen!"

Defensiv habe ich über 90 Minuten eine ordentliche Leistung gebracht. Aber in der Offensive gab es eine Szene, in der ich ein Tor hätte schießen müssen. Das ärgert mich umso mehr.

Sie sind vor dem Paderborn-Spiel auf Länderspielreise, waren im Oman, in Vietnam und haben keine Sekunde gespielt. Ist das nicht frustrierend?

Sie selbst haben noch nicht getroffen in 47 Spielen für 96. Wird es Zeit?

Es stimmt ja. Allerdings hatten wir doch sehr gute Chancen. Natürlich müssen wir unsere Tore machen. Darum geht es, dann kommt alles andere nach und nach. Dass wir überhaupt in gute Schussposition kommen, ist aber auch eine Errungenschaft.

Tore schießen ist nicht die 96-Stärke in dieser Saison. Tut mir leid, dass ich einen Verteidiger danach fragen muss ...

Ich hatte ein Jahr Zeit, mich einzuleben. Auch wenn mein Deutsch nicht so gut ist, komme ich gut klar, was die Kommunikation angeht. Ich kann inzwischen ganz gut Englisch und spüre sprachlich keinen Stress. Dass ich allein bin, ist eher förderlich, um die Sprache besser zu lernen. Ich habe mir jetzt das Berliner Derby angesehen, das Genki mit Union gewonnen hat. Er verfolgt 96 weiterhin. Er guckt jedes Spiel von uns, und wir reden ständig über die Spiele.

Horst Heldt mal gesagt, zwei Japaner in einer Mannschaft sind immer besser als einer. Jetzt sind Sie nach dem Wechsel von Genki Haraguchi der einzige Japaner. Wie schwierig ist das für Sie?

Ich war als kleines Kind schon ein guter Läufer und recht schnell. Ich denke, dass Linton auf gerader Strecke schneller ist als ich. Ich bin auf gerade Strecke gar nicht so schnell. Wenn ein sprintstarker Spieler gegen mich spielt, werde ich automatisch auch schneller. Ich weiß auch nicht, warum. (lacht)

Mein Hauptaugenmerk liegt auf unserer Situation in der 2. Liga. Aber natürlich ist es ein Traum, in der 1. Liga zu spielen. Das ist ein großes Ziel von mir persönlich.

Genki Haraguchi hat gesagt, er würde gern mit Union Berlin in der Champions League spielen. Sie sind weit davon entfernt mit 96. Welche Ziele haben Sie?

Was sagt er denn so?

Sie stecken derweil im Abstiegskampf mit 96. Tut Ihnen das weh?

Die Situation ist ernst und schwierig. Aber gerade in solchen Momenten erwarte ich von mir, dass ich besonders hart arbeite und meine Leistung bringe. Die Mannschaft hat das Zeug, aus dieser Situation herauszukommen.

Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Ihre Mutter und würde Ihre Wünsche kennen, würde ich Ihnen vielleicht raten, den Klub zu wechseln. Haben Sie solche Pläne?

Nein. Es gibt keine Pläne. Ich habe ja auch einen Vertrag, der über die Saison hinaus gültig ist. Meine Aufmerksamkeit gilt unserer Mannschaft. Darauf konzentriere ich mich.

Sie haben mal gesagt, Sie möchten Currywurst probieren. Haben Sie es schon getan und wie schmeckt es?

Currywurst mag ich sehr gerne. Grundsätzlich esse ich viel Japanisch. Wir lassen uns aus Düsseldorf japanische Lebensmittel schicken und meine Frau bereitet die Sachen zu. Meine Frau fühlt sich so wohl, dass sie in der Winterpause nicht nach Japan möchte, sondern Weihnachten in Hannover verbringen möchte. Gestern haben wir schon mal auf dem Weihnachtsmarkt ein bisschen geschnuppert.