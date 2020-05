"Fußball wie früher": 96-Torhüter Zieler über Geisterspiele, Torjubel und seinen "Oliba"

den Neustart in Osnabrück: "Das wird definitiv kein einfaches Spiel. Für alle Mannschaften geht es um was, alle wollen sich absichern. Wir müssen diesen Kampf sofort annehmen. Natürlich fehlt der Rhythmus noch – bei allen. Es ist eine andere Belastung, ob man trainiert oder spielt. Die Fußballpause war für uns schade. Wir waren davor auf einem richtig guten Weg, waren gefestigt – auch bei der Mentalität. Daran müssen wir anknüpfen."

das erste Fußball-Wochenende nach der Corona-Pause: "Das war definitiv ein ungewohntes Bild. Wir alle lieben den normalen Fußball, die Fans und die Emotionen. Aber es ist im Moment eben keine normale Zeit. Natürlich fehlen mir die Fans, aber wir müssen uns anpassen. Es ist für uns alle jetzt wie Fußball ganz früher: In der Jugend waren auch höchstens die Eltern am Spielfeldrand."

Hannover 96 hat den Neustart im Blick, am Samstag (13 Uhr) geht’s an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück zum ersten Mal seit elf Wochen um Punkte. Die Vorfreude bei den Spielern? Riesig, verrät Torwart Ron-Robert Zieler. Im Gespräch mit dem SPORT BUZZER spricht der 31-Jährige über ...

seinen Corona-Look mit Oberlippenbart ("Oliba"): "Meine Frau findet den Dreitagebart auch ein bisschen schöner. (lacht) Das war eine spontane Entscheidung, eine Konsequenz der Corona-Pause. Ich behalte den erst mal – aber da ist nichts in Stein gemeißelt."

Spieltage 30, 31, 32 terminiert: 96 spielt an Sonntagen gegen Heidenheim und Darmstadt

Hygienemaßnah­men im Sport und außerhalb: "Das Thema Hygiene wird uns die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre beschäftigen. Man merkt, wie schnell die Menschen sich anpassen können. Das ist ja nicht nur bei uns in der Kabine so, dass ich den Leuten nicht mehr die Hand schüttele. Man gewöhnt sich dran. Der Mundschutz ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, aber eben wichtig."

das Kalou-Video und Berlins Torjubel: "Ich war schon erst mal irritiert, als ich das Video gesehen habe. Aber man sollte von Fehlern Einzelner nicht auf alle schließen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die allermeisten sich ganz genau an die Hygienevorgaben halten. Beim Jubel bin ich zwiegespalten. Klar, im DFL-Konzept steht, man soll unnötigen Kontakt vermeiden. Aber gleichzeitig bin ich Fußballer durch und durch: Wenn du in der 94. Minute zum Beispiel den Siegtreffer schießt, kann ich schon verstehen, dass die Emotionen hochkochen. Trotzdem sollten wir umsetzen, was die DFL vorgibt."