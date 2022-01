"Eine geile Fußballstadt": Wovon 96-Rückkehrer Teuchert noch beeindruckt ist

Cedric Teuchert, Sie haben eben in Europa gespielt. Warum wechseln Sie in den Abstiegskampf der 2. Liga ?

Da ist richtig etwas entstanden. Typen wie Max Kruse, Robin Knoche oder Christopher Trimmel halten die Mannschaft brutal zusammen. Die Mischung passt optimal, die Stimmung in der Kabine bis zu den Physios und der Wäschefrau ist riesig. Jeder hat Bock darauf, Erfolg zu haben. Das gibt’s so nicht in jeder Mannschaft.

Ihre Frau Lisa hat als Pflegerin auf einer Intensivstation gearbeitet. Wie hat sie die Corona-Pandemie erlebt?

Sie hat nicht mehr auf der Intensivstation gearbeitet. Als es richtig dramatisch wurde, wurde sie noch mal kontaktiert, ob sie aushelfen könne. Sie hat sich aber für unseren Kleinen, den jetzt 13 Monate alten Sohn Neo Levi, dagegen entschieden.

Haben Sie eine neue Bleibe?

Es wird die alte. Das Haus in Isernhagen, in dem wir da­mals gewohnt haben, steht wieder frei. Da gehen wir wieder rein.

Haben Sie denn mal 96-Spiele gesehen?

Nicht in voller Länge, aber ich hab’s verfolgt und hatte mit einigen Spielern wie Frankie (Marcel Franke, Anm. d. Red.) und Kerki (Sebastian Kerk, Anm. d. Red.) noch Kontakt. Es lief nicht so, wie sie es sich gedacht ha­ben. Wenn ich aber die Intensität in den beiden Einheiten nehme, die ich mitgemacht habe, dann wird das ein ganz anderes Auftreten als in der Hinserie. Das Wichtigste ist erst mal, gut zu starten und die nötigen Punkte zu holen, damit wir da unten rauskommen.

Haben die Kollegen erzählt, warum es nicht so lief?

Wenn man sich den Kader anschaut, was da für Erfahrung und Qualität drinstecken, dann ist das schwer zu erklären. Es gibt natürlich dafür Faktoren, die wir aber nicht öffentlich besprechen müssen. In der Kabine herrscht eine optimale Stimmung, jeder hat Bock, die Idee des Trainers ist super – ich bin echt beeindruckt. Ich mache mir keine Sorgen um 96. Ich glaube, dass wir schnellstmöglich woanders stehen werden, wenn wir so weiterarbeiten. Es wird alles in die richtige Richtung gehen. Ich bin optimistisch, dass wir am Freitag gegen Zwolle ein gutes Testspiel machen und dann in Rostock die ersten drei Punkte einfahren.