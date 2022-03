Ex-96-Publikumsliebling Salif Sané vor Wiedersehen: „War eine richtig gute Zeit“

Sie sind vier Jahre in Schalke, waren zusammengerechnet zwei Jahre verletzt. Wie ist es Ihnen ergangen in Schalke?

Nein, Angst hatte ich nicht. Wissen Sie, in so einem Moment vergessen Sie alles. Ich kann es kaum beschreiben. Ich habe den Moment einfach genossen, das war fantastisch. Etwas anderes ist mir aber noch ganz genau in Erinnerung geblieben: Ich hatte in der entscheidenden Partie noch nicht einmal gespielt, weil ich gesperrt war. Im Spiel zuvor gegen Stuttgart war Simon Terodde allein auf dem Weg zum Tor. Ich habe ihn gefoult und dafür die rote Karte gesehen. Ich weiß es noch ganz genau.

An das Restaurant „Kilimanjaro“. Da gibt es wirklich gutes afrikanisches Essen, dort war ich häufiger. Außerdem denke ich direkt an meinen Arbeitsweg zum Trainingsgelände von 96.

Ab und zu. Wenn ich dort bin, möchte ich am liebsten immer alle auf einmal sehen, aber das klappt nicht, weil ich häufig zu wenig Zeit habe. Es ist trotzdem schön, alte Bekannte zu treffen. Oft werde ich dann von ihnen gefragt, warum ich wieder in der Stadt bin.

Nein, die Angst hatte ich zu keiner Zeit. Ich denke im Spiel nicht an das Knie oder an Verletzungen. Ich brauche einen freien Kopf und den habe ich auch.

Weil Sie Hannover lieben?

Ja, das habe ich schon häufig gesagt.

Was macht Ihr Klavierspiel?

Ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich spiele manchmal mit meiner Tochter etwas, aber darüber hinaus leider nicht mehr so viel.

Sie hatten in Hannover nicht nur gute Zeiten. Sie waren auch mal in die Reserve versetzt?

Die Zeit in der zweiten Mannschaft war eine wichtige Erfahrung für mich . Ich habe dort richtig Deutsch gelernt, denn die jungen Spieler sprachen nicht so gut Englisch. Auf dem Platz habe ich dort auch alles gegeben und das Lied über mich kam zuerst von den Fans, die bei der zweiten Mannschaft waren. Es war keine schlechte Zeit. Dann kam ich zur ersten Mannschaft, zunächst habe ich in Bremen, dann zu Hause gegen Augsburg gespielt. Dort habe ich auch ein Tor gemacht. Auch danach gab es noch sehr viele schöne Momente. Es war einfach eine richtig gute Zeit in Hannover.

Warum steigen Sie mit Schalke in die Bundesliga auf?

Wir haben viel Potential im Kader. Wenn wir das in den Spielen abrufen, ist es für unsere Gegner immer schwer. Schalke ist ein großer Verein. Als ich jung war, war es schon so. Der Clubgehört einfach in die erste Liga zurück.