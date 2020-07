"Kenan Kocak hat etwas bewirkt": Sebastian Jung über den Aufschwung von 96

Kenan Kocak hat etwas bewirkt, das muss man sagen. Die Spiele wurden besser, erst gegen Stuttgart, dann nach der Wintervorbereitung. Bis auf den Ausrutscher in Sandhausen war das okay.

Ach, das bringt doch nix, dieses Was-wäre-Wenn im Fußball. Was wäre, wenn …? Ja, wenn wir nicht dreimal in den letzten Minuten Gegentore bekommen hätten, dann hätten wir um den Aufstieg mitgespielt. Haben wir aber nicht.

Natürlich. Ich war jeden Tag in Behandlung und ich habe alles bekommen, was ich brauchte. Mirko (Slomka) hat zum Beispiel noch mal versucht, mir mit seinen Kontakten zu helfen. Auch Kenan Kocak hat immer gesagt: Bleib drinnen, wenn es heute mal nicht geht. Also: Wir haben alles versucht mit Behandlung und mit Trainingssteuerung. Die Corona-Pause mich einfach aus dem Rhythmus gebracht.

Wir sind gerade in der Gegend, bei der Familie meiner Frau im Taunus, um den kleinen Mann mal zu präsentieren. In Frankfurt wohnen Freunde, die besuchen wir jetzt auch mal. Wir haben erst mal viel zu tun hier.

Welche Spuren hat Hannover bei Ihnen hinterlassen?

So Revue passiert? Sagt man das so? (lacht) Privat ist in Hannover schon einiges passiert. Ich habe einen Heiratsantrag gemacht, wir haben im März geheiratet, im Mai kam der kleine Mann zur Welt. Das sind schöne Momente, die ich mit der Stadt verbinden werde. Durch Corona wussten wir nicht, ob ich bei der Geburt dabei sein darf. Aber am Ende durfte ich meiner Frau zur Seite stehen, und sie hat das super gemacht. Sportlich, darüber haben wir vorhin gesprochen, hatte ich mir mehr erhofft.