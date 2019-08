96-Neuzugang Sebastian Jung im Interview: "Wirklich aufgeben wollte ich nie"

Natürlich denkst du dran. Nicht bei der ersten oder zweiten Verletzung. Aber wenn es immer wieder passiert. Wenn du viele Dinge ausprobiert hast, ohne dass es wirklich besser wird. Wenn du bei vielen Ärzten warst und keiner dir hundertprozentig sagen kann, was das Problem ist und wie du es beheben kannst ... Das ist bitter, wenn du nach der Reha zurückkehrst, dich super fühlst und aus heiterem Himmel kommt wieder eine Muskelverletzung. Du weißt irgendwann nicht mehr, was du machen sollst. Aber wirklich aufgeben wollte ich nie. Auch wenn du natürlich mal denkst: Leckt mich alle, ich höre auf. Aber am nächsten oder übernächsten Tag guckst du nach vorne.

Und jetzt läuft es wieder bei Ihnen. Wie fühlt sich das an?

So ein Neustart in einer anderen Stadt, bei einem anderen Verein, kann dich auch im Kopf befreien. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen und beide Spiele über 90 Minuten zu machen. Das war bei mir in der Vergangenheit eine Seltenheit. Ich bin sehr glücklich, dass es bisher für mich sehr gut läuft. Vom mannschaftlichen Erfolg und den Punkten her ist es ein bisschen zu wenig. Im Vergleich zum ersten Spiel ha­ben wir aber was draufgelegt, hatten viele Chancen und Torgefahr. Wir müssen nur das 2:0 machen ...

Für Sie war es das Heimdebüt, konnten Sie die Stimmung genießen?

Es war richtig gut – habe ich mir sagen lassen (lacht). Ich habe leider nicht viel mitbekommen, weil ich so konzentriert auf mein Spiel war. Ein bisschen wie bei meinen ersten Spielen in der Bundesliga. Ich habe so lange nicht gespielt, da bin ich erst mal sehr auf das Geschehen auf dem Platz fokussiert, um keine Fehler zu machen. Es ist ein Neustart, ich will mit Leistung überzeugen und das Vertrauen zurückzahlen. Ich will zeigen, dass ich ein guter Spieler sein kann, wenn ich fit bin.