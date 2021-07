96-Zugang Sebastian Stolze: "Tun gut daran, wenn wir uns kleinere Ziele stecken"

Ich will mich verbessern, will noch mehr Tore schießen und vorbereiten, will ein kreativer Spieler sein. Ich glaube, das geht noch besser. Klar braucht’s noch ein bisschen, um Routine in die Abläufe zu kriegen. Aber ich glaube, das kann echt cool werden! Und es sind auf jeden Fall Mitspieler hier dabei, von denen ich mir noch was abgucken kann.

Klar möchte ich spielen, aber klar ist der Konkurrenzkampf hier bei 96 hoch. Ich versuche, alles aufzusaugen und jeden Tipp anzunehmen. In den ersten ein, zwei Testspielen ist es mir noch nicht ganz so gut gelungen, ins System zu finden, wie es vielleicht mal sein kann. Ich bin sehr gewillt, in jedem Training dazuzulernen, auch bei Mitspielern zu schauen, wie sie sich bewegen und wie ich mich dann bewegen kann.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

(lacht) Ne, tatsächlich haben Kerki und ich unsere Spitznamen mitgebracht. Da hatte Sebi einfaches Spiel! Sebi Ernst ist Sebi, Sebastian Kerk ist Kerki und ich bin Stolle. So werde ich schon seit der Jugend in Erfurt genannt. Da gab’s damals einen Spieler, der hieß genau wie ich. Auch Sebastian Stolze. Dann musst du wirklich zusehen, dass du die auseinanderhalten kannst. Seitdem habe ich meinen besonderen Spitznamen weg und weiß immer, wann ich auf dem Platz gemeint bin. Nur meine Mutter nennt mich Sebastian.

Sebastian Kehl (1998-2000): Der erste und der bekannteste Sebastian, der das Trikot der 96-Profis trug. Kehl nutzte die Stationen in Hannover (1998-2000) und Freiburg (2000-2002) als Sprungbrett. Denn 2002 holte ihn Borussia Dortmund. Mit dem BVB wurde er dreimal Meister, einmal Pokalsieger und erreichte 2013 das Champions-League-Finale. Ist dort heute Leiter der Lizenzspielerabteilung und Sportdirektor in spe. ©

Sie sind in Thüringen aufgewachsen, haben mal beim VfL Wolfsburg gespielt. War die Nähe ein weiterer Pluspunkt für 96?

Wolfsburg hat keine Rolle gespielt, aber meine Frau Miriam studiert in Göttingen. Das hat natürlich schon in die Überlegungen mit reingespielt. Meine Eltern kommen aus Nordthüringen, dahin ist es jetzt auch deutlich näher.

Nächster Testgegner ist Hertha. Mit welcher Zielsetzung geht es ins Spiel?

Wir wollen gewinnen, so wie wir uns das in jedem Spiel vornehmen. Außerdem mehr Routine in die Abläufe kriegen, ein gutes Anlaufen und Pressing generieren, um in Umschaltsituationen zu kommen. Berlin ist eine super Mannschaft aus der 1. Liga. Die werden uns alles abverlangen, auch wenn sie in ihrer Vorbereitung vielleicht noch nicht ganz so weit sind wie wir.

Und das Ziel für die Saison?

Allein in so einer namhaften und starken Liga spielen zu können ist schon oberklasse. Das ist einfach eine geile Liga in diesem Jahr! Wir tun gut daran, wenn wir uns da erst mal kleinere Ziele stecken. Ziele, die ambitioniert sind, aber auch bodenständig. Ich fände es echt schwer, wenn man sich bei dieser Liga hinstellt und vom Aufstieg redet. Das können andere machen.