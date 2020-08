Umbruch bei 96: Sportpsychologe Matthias Herzog sieht mehr Risiko als Chance

Der Mannschaftsrat der vergangenen Saison von Hannover 96 spielt in der kommenden keine Rolle mehr. Marvin Bakalorz ist schon weg, Edgar Prib bald. Welche Auswirkungen kann solch ein Aussortieren auf die verbliebenen Profis haben?

Das ist zu allererst eine neue Chance für jeden Spieler, wenn die Karten neu gemischt werden. Sportlich, und um selbst mehr Verantwortung übernehmen zu können. Der Fokus verschiebt sich. Andererseits sind die Spieler aus dem Rat meist die besten und anerkanntesten. Wenn die nicht nur ihres Amtes enthoben, sondern gleich ganz aussortiert werden, kann sich bei den anderen schon mal der Gedanke entwickeln: Bin ich vielleicht der Nächste?

Ist es bei 96 jetzt mehr Chance oder Risiko?

Ganz allgemein betrachtet gibt es gute Gründe, dass solch ein Umbruch nötig wird. Was mich bei 96 irritiert, ist, dass es gerade am Ende der Saison gute Ergebnisse gab. Du gehst mit einem positiven Gefühl raus, diesen Schwung hätten sie in die neue Spielzeit mitnehmen können. „Never change a winning team“, heißt es – und dann wirfst du plötzlich alles um. Ich sehe mehr Risiko. Wenn die Entwicklung nicht von Beginn an stimmt, kann die Stimmung schnell mal kippen.