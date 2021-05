Aus Zauberfuß wird Aufstiegstrainer: Ex-96er Szabolcs Huszti hat auf Anhieb Erfolg

Szabolcs Huszti: Seine Karriere bei Hannover 96 in Bildern

Ihr Spielstil war in Hannover bei den Fans sehr beliebt, Ihre Dribblings, Ihr starker linker Fuß. Wie sieht Ihr Stil als Trainer aus?

Ähnlich. Ich liebe es, wenn wir den Ball flach spielen, ihn am Boden halten. Ich möchte Dominanz und Ballbesitz, ich möchte, dass wir die Initiative haben und so unsere Chancen herausspielen und viele Tore erzielen (in dieser Saison 89).

Sie haben das Team im Februar nach zwei Niederlagen in Serie übernommen. Was war das Problem?

Es gab Zweifel in der Mannschaft, dass sie den Wiederaufstieg vielleicht doch nicht schafft. Diese Phase haben wir überstanden.