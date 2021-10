Einer, der die Drecksarbeit macht: 96-Neuzugang Tom Trybull im XXL-Interview

Der Break war wichtig, um mehr Power zu bekommen, was auch das Lungenvolumen angeht. Ich habe viel extra gemacht im Kraftraum, um nah an die 100 Prozent zu kommen. Ein bisschen was fehlt mir noch.

Es gibt nur eine Sechserposition bei 96, aber zwei Sechser. Wie verstehen Sie sich mit Gaël Ondoua? Und wer soll spielen?

Gaël ist – ähnlich wie ich – einer, der die Drecksarbeit macht für die Mannschaft. Dazu sind wir da, damit die Offensivspieler ruhigen Gewissens in den Vorwärtsgang schalten können. Wir räumen hinten auf, das ist unsere Aufgabe. Wir haben beide unseren eigenen Stil, und er ist ein feiner Kerl.

In Norwich haben die Fans Sie mit einem Lied gefeiert. „Oh-uh-Oh-Super Tom Trybull, oh-uh-oh, our midfield maestro“ – und er gibt niemals den Ball her. Angelehnt an das Lied „September“ …

Das ist richtig. Der Song von Earth, Wind and Fire. Das war eine Ehre für mich. Wenn man so einen Song hört, auch mit dem Text dazu, dann hat man wohl so viel nicht falsch gemacht (lacht).

Klaus Allofs hat zu Bremer Zeiten über Sie gesagt: In Barcelona würden sie im Mittelfeld nicht negativ auffallen …

Diese Aussage war eine Ehre für mich. Das Problem dabei: Wenn’s mal nicht läuft, heißt es – der Tom, der ist arrogant, dem ist der Satz zu Kopf gestiegen. Klaus Allofs hat es gut gemeint, aber der Spruch hat mehr negative Dinge zur Folge gehabt als positive. Ich habe zu der Zeit auch selbst falsche Entscheidungen getroffen. Nach meiner Zeit in Fürth und St. Pauli war ich in einem Loch. Ich habe gezweifelt an mir und meinen Fähigkeiten. Erst als ich nach Holland gegangen bin, zusammen mit meiner Frau, habe ich wieder die mentale Stärke gehabt und an mich geglaubt. Ich weiß nicht, ob ich es bis in die Premier League geschafft hätte, wenn ich dieses Tief nicht gehabt hätte.

Jetzt Hannover?

Jetzt Hannover! Ich hatte Optionen in England, aber ich wollte nicht mehr länger warten. Mit 96 hatte ich länger Kontakt, ich hatte mit dem Trainer ein gutes Gespräch. Nur mein Vertrag musste noch mit Norwich geklärt werden. 96 gehört als Klub in die 1. Liga, besser früher als später. Meine Frau Anna kommt aus Hannover, wir waren häufig hier, das war vorher schon ein zweites Zuhause für uns. Dann habe ich die Mannschaft spielen sehen und gedacht: Da passe ich gut rein.

Sie haben die bei der Vertragsauflösung mitgearbeitet und auf eine Menge Geld verzichtet …

Ganz im Ernst, ich hatte noch einen Vertrag in der Premier League, und auf so viel Geld habe ich jetzt auch nicht freiwillig verzichten wollen. Denn für den Vertrag in Norwich habe ich hart gearbeitet. Man muss da hartnäckig bleiben, und am Ende hat ja alles geklappt.

Wie viel Prozent hat Ihre Frau zum Wechsel nach Hannover beigetragen?

Sie sagt immer, ich soll tun, was sportlich Sinn macht. Und sportlich wäre ich nicht zu jedem Zweitligaverein gegangen. Das steht fest. Maschsee, Stadion, ich sehe von dort die Lichter der Stadt, das ist geil. Ich habe mit Bremen hier mal gespielt vor fast 50 000 Zuschauern, gegen Schlaudraff und Co.. Das Stadion war voll. Und da habe ich gedacht: 96, das würde die Sache abrunden. Eine schöne Geschichte bis jetzt. Noch besser wird sie sein, wenn sie erfolgreich ist.