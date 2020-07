Ex-96-Torhüter Jürgen Rynio zur Zieler-Diskussion: "Thema wird das Finanzielle sein"

Ich bin nicht der Meinung, dass man Zieler die unbefriedigende Saison in die Schuhe schieben kann. Er kann sicher besser spielen, klar. Ich denke, das Thema wird das Finanzielle sein. 96 wird versuchen, einen sparsameren Kader zusammenzustellen. Wenn es stimmt, dass Ron-Robert mehr als 800.000 Euro verdient, dann haut das natürlich rein. Davon will man runter, also macht man Druck, dass er sich vielleicht einen anderen Verein sucht.

Nachfolger soll Michael Esser werden, den 96 weggeschickt hat, weil Zieler gekommen ist ...

Das war ein Fehler. Aber Zieler ist jetzt nicht auf einmal schlechter als Esser. Dass er mal Formschwankungen hat in seinem Leben, ist normal – wenn er vielleicht sogar das Gefühl hat, man steht nicht hinter ihm. Esser hat in seiner Karriere nicht das erreicht, was Zieler erreicht hat – das darf man auch nicht vergessen. Wenn einer sechs Länderspiele gemacht hat, dann deshalb, weil er in der Bundesliga hervorragende Leistungen gebracht hat.

Jetzt bringt er sie vielleicht nicht mehr so und ist dazu auch noch teuer – und damit wird es eine kaufmännische Angelegenheit. Gerade jetzt in Corona-Zeiten muss man das Gehaltsgefüge anpassen. Wie flexibel 96 da ist, kann ich allerdings nicht beurteilen. Aber Zieler ist nicht so schlecht geworden, dass man ihn nicht mehr gebrauchen kann.