96-Verteidiger Jannik Dehm im Interview: Dabrowski „weiß, was Spieler brauchen“

Jannik Dehm, beim Sieg gegen St. Pauli haben Sie ungewohnt in einer Dreier-Abwehrkette verteidigt. Wie war’s für Sie? Anzeige Ich habe das schon mal in Kiel gespielt, und es war auch keine Überraschung, weil wir das vorher so trainiert hatten. Ich habe von Anfang an, als ich hierhergekommen bin, gesagt, dass ich flexibel bin. Ich habe ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen und anfangs war’s ein bisschen schwammig, aber dann haben wir auch als Team ganz gut reingefunden und Selbstvertrauen für das neue System bekommen. Mit dem 1:0 ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Wir haben gemerkt, da geht was - so wie es das Trainerteam versprochen hat.

Gibt es schon ein Versprechen für das Spiel kam kommenden Freitag gegen ihren Ex-Klub Kiel?

Das kommt hoffentlich noch. Es ist wichtig, da weiterzumachen. Ein Sieg hilft in der Tabelle nicht viel, deshalb ist es wichtig, gegen Kiel nachzulegen. Konstanz ist ja das Oberthema für die Mannschaft und auch für Sie persönlich mit dem schwachen Spiel in Heidenheim. Wie bekommt man die rein? Ich glaube, die Saison spiegelt unsere Entwicklung ganz gut wieder. Wir hatten vor der Saison einen großen Umbruch, das Ganze muss sich neu finden. Wir müssen versuchen uns zu festigen. Konstanz reinzubekommen, das braucht Zeit.

Bilder vom Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 Beim Aufwärmen richten Spieler und Staff von 96 einen besonderen Gruß an ihren verletzten Kollegen Sebastian Ernst. ©

Es hätte für die Dreierkette auch andere Optionen gegeben. Spüren Sie das Vertrauen des Trainers? Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat. Und ich glaube, dass liegt daran, dass er selber Fußballer war. Er weiß, was Spieler brauchen. Er hat dieses zwischenmenschliche Gefühl, das im Fußball sehr wichtig ist. Das ist auch beim Thema Konstanz wichtig. Er vertraut nicht nur mir, sondern auch anderen, auch wenn mal so ein Spiel wie das in Heidenheim dazwischenkommt. Sie haben mal gesagt, Sie seien ein Typ für Neuanfänge. Ist immer noch Neuanfang? Davon kann man nicht mehr sprechen. Es ist ein Entwicklungsprozess, mit Höhen und Tiefen. Die Mannschaft ist mittlerweile aber auch durch die guten Pläne des Trainers gefestigt. Sie stehen im Konkurrenzkampf mit Sei Muroya, der verletzt war und jetzt zurückkommt. Wie beurteilen Sie die Lage? Es freut mich, dass Sei wieder da ist. Konkurrenzkampf ist Alltag in dem Geschäft und gut für die Mannschaft. Gehen Sie davon aus, dass Sie Freitag wieder spielen dürfen? Das weiß ich nicht. Ich habe bis auf das Heidenheim-Spiel eine ordentliche Leistung gezeigt und meine Stärken auf den Platz gebracht. Anzeige

Überrascht es Sie, dass Kiel unten mit drinhängt? Man darf nicht vergessen, dass der knapp verpasste Aufstieg sehr an den Jungs gezehrt hat. Sie hatten mental sehr damit zu kämpfen. Aber auch da ist es ein Entwicklungsprozess mit dem neuen Trainer. Es wird für uns keine einfache Aufgabe. Wie eng ist ihr Draht noch nach Kiel? Mit einigen Spielern wie Finn Porath und Thomas Dähne habe ich noch fast täglich Kontakt. Wir machen Späße über das Spiel am Freitag. Die Kieler sind nicht unbedingt in einer besseren Position als wir und wollen das Spiel gewinnen. Wie erwarten Sie Kiel hier - mitspielend oder tief verteidigend? Das ist eine Mannschaft, die gern den Ball hat. Aber sie wissen auch um die Brisanz des Spiels. Sie haben das letzte Spiel zu Hause verloren. Da ist der Flow und die Sicherheit raus, die sie zuvor hatten. Das können wir mit dem Sieg gegen Pauli im Rücken nutzen, hoffentlich mit vielen Zuschauern. Das würde uns guttun. Was macht den Trainer Dabrowski aus - seine Ansprache? Kommunikation ist extrem wichtig für uns Spieler. Er weiß aus seiner Zeit als Spieler, was uns guttut und was nicht. Sie hatten das Glück in Hoffenheim unter Julian Nagelsmann, in Kiel unter Ole Werner und nun unter Dabrowski zu trainieren. Kann man die Trainer vergleichen? Alle drei leben den Fußball. Wenn man sie an der Seitenlinie sieht, dann ist da Leben. Das ist wichtig und gibt der Mannschaft Halt. Alle drei haben auch eine klare Vision vom Fußball. Sie zeigen klar auf, wie sie spielen möchten. Prinzipien sind ihnen auch wichtig - wie auch die taktische Finesse, sich an den Gegner anpassen zu können, wie bei uns am Sonntag auch mal mit der Dreierkette zu spielen. Es sind fußballschlaue, fußballbegeisterte Trainer, die sich 24/7 um Fußball kümmern.

