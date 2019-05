"Hannover 96 ist meine Heimat": Mirko Slomka spricht über...

Voller Vorfreude und Tatendrang nimmt das Duo um Sportdirektor Jan Schlaudrauff und Mirko Slomka die Arbeit im vertrautem 96-Umfeld auf. An seine damalige Erfahrung in der Landeshauptstadt denkt er gerne zurück - und weiß: "Die Bedingungen haben sich hier für mich als Trainer deutlich verbessert."

Was Slomka über das Unterhaus sagt, wie 96 dort bestehen kann, warum es mit Jan Schlaudraff so gut passt und was einen Trainer besser macht, könnte Ihr in unserer Galerie nachlesen.