Fossum und Asano in Topform: Zwei Ex-96-Profis spielen bei neuen Klubs groß auf

Iver Fossum verließ Hannover 96 nach drei Jahren im Sommer 2019. Während seiner Zeit in Hannover spielte der norwegische Nationalspieler 66-mal für die Roten. Dabei gelangen dem Mittelfeldspieler allerdings nur zwei Treffer und drei Vorlagen. Beim dänischen Erstligisten Aalborg BK ist er deutlich erfolgreicher, ist absoluter Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Und: Plötzlich hat Fossum auch das Toreschießen für sich entdeckt.

In 19 Saisonspielen traf der 24-Jährige siebenmal und legte zwei weitere Tore auf. In seiner Zeit bei 96 war sich die sportliche Führung lange sicher, dass sich Fossum zu einem herausragenden Spieler entwickeln könne. Doch der Offensivspieler kam zu langsam in Fahrt und wirkte im Spiel ab und an eingeschüchtert. Dass er dem Druck des Profifußballs mittlerweile standhalten kann, zeigte er am Montag: Beim 1:0-Sieg gegen Sönderjysk übernahm er in der dritten Minute der Nachspielzeit Verantwortung und traf per Elfmeter zum entscheidenden Erfolg.