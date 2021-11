96-Jäger im Wildpark: Hinterseer und Weydandt können Karlsruhe

Für einen Sieg muss 96 besser zielen als beim 0:0 gegen Paderborn. Ein Problem, das alle Spieler lösen müssen, nicht nur der als Torjäger geholte Lukas Hinterseer. „Es sind auch andere gefordert, Tore zu schießen, nicht nur Lukas“, sagt Mann. Der Torbefehl gilt allerdings auch und vor allem für Hinterseer. Weniger selbstlos stürmen, stattdessen selbst treffen, so in etwa wünscht sich das der 96-Manager. Nach dem or­dent­lichen Paderborn-Spiel „müssen wir nachlegen, im Idealfall mit einem Sieg“.

Klima in Hannover im Spätherbst

Mann wird im Wildpark erneut hinter Trainer Jan Zimmermann auf der Bank sitzen und sich ge­wiss Wortgefechte mit dem emotionalen Torwarttrainer Miller liefern. KSC-Trainer Christian Eichner hat mehr „Galligkeit“ von seinem Team gefordert. Karlsruhe wird mit 10 000 Fans versuchen, Stimmung zu machen gegen 96.

Anzeige

Ob sich Mann oder 96-Chef Kind nach der Partie erneut klar zum Trainer positionieren, muss sich noch zeigen. Das Klima in Hannover ist jedenfalls wie fast immer im Spätherbst. Getrübt, kritisch und gereizt. Wie schon in der vergangenen Woche droht der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Drei Punkte sind nach sieben sieglosen Spielen ein Muss. Mit dem Druck, sagt Mann, „müssen die Spieler eben umgehen, das müssen sie dann abstreifen. Druck haben wir im­mer.“

Hinterseer ist ein KSC-Experte

Ob das so einfach funktioniert? Hinterseer weiß, dass Kollegen, Fans, Trainer und Manager auf ihn schauen – auf den Torjäger, der nur jagte, aber siebenmal nichts traf. Dabei ist der Tiroler ein KSC-Experte. In vier Spielen gegen Karlsruhe beteiligte er sich an fünf Treffern, drei schoss er selbst, beim 2:0 mit dem Hamburger SV beteiligte er sich doppelt, mit einem Einnicker und ei­nem klassischen Stürmer-Strafraumtor. Beim 4:2 mit dem HSV im Wildpark verwandelte er einen Elfmeter und legte zwei Tore vor. Gar nicht so lange her, das Hin- und das Rückspiel der Saison 2019/2010.

„Natürlich wäre es schön, wenn Lukas die Tore schießt und wir gewinnen, aber wir freuen uns genauso, wenn andere die Tore schießen und wir gewinnen“, sagt Mann. Hendrik Weydandt zum Beispiel. Noch so ein erfahrener Jäger im Wildpark.

Auch Weydandt kann Karlsruhe

Sein Märchen begann am 19. August 2018 im DFB-Pokal in Karlsruhe. In seinen ersten acht Profiminuten schoss er zwei Tore beim 6:0 im Wildpark. Beim spektakulären 3:3 in Baden traf er wieder doppelt – eines seiner stärksten Spiele bisher, übrigens nicht als Mittelstürmer, sondern als Rechtsaußen. Ein Happy End wird’s heute nicht geben. Ein Sieg wäre nur ein kleiner Zwischenschritt. Aber die sieglose Serie zu beenden, sollte Ansporn genug sein, vor allem für den Jagdtrieb der 96-Stürmer.