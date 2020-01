Federico Palacios: Ein Lindener Junge lebt den Traum vom Fußballprofi

Wolfsburg, Leipzig, Nürnberg, jetzt Regensburg. Ein Lindener Junge mit spanischen Wurzeln hat es geschafft. Könnte man meinen. Federico Palacios (24) ist Fußballprofi. Davon träumen viele Jungs, die – wie er früher – heute bei Linden 07 oder TSV Limmer kicken. Palacios spielt am Dienstag gegen Hannover 96 – wenn sein Trainer ihn aufstellt. Vor sechs Jahren stand Palacios eine Traumkarriere bevor, er war der beste, ein Supertalent – in 14 Spielen schoss er 29 Tore für die U19 aus Wolfsburg. Rekord, bis heute. Nicht einmal Dortmund-Wunderkind Youssoufa Moukoko traf häufiger. „Absolut verrückt“, sagt er. „Ich weiß auch nicht, wie das damals passiert ist, Jule hat mir viele Tore aufgelegt.“

"Wir haben verhandelt, aber es hat nicht geklappt, ich weiß gar nicht mehr genau, warum."

Der Lindener denkt in der Oberpfalz oft zurück an Hannover. An das Ahrbergviertel, ans spanisch gefärbte Linden-Süd, an sein Lieblingsrestaurant, dem Rias Baixas. „Lecker! Wir haben uns getroffen, spanische Liga geguckt, vor allem Valencia, da kommt meine Familie her.“ Der kleine „Rico“ trug Trikots von Hannover 96. Damit trainierte er beim TSV Limmer und feuerte 96 im Stadion an. „Mein Vater war zehn Jahre lang Ordner im Stadion, so weit ich mich erinnern kann, war ich selbst bei jedem Heimspiel“, erzählt er. Aber Rico und 96 fanden sportlich nie zusammen. Er spielte mit Nürnberg in Hannover. „Da habe ich von unten gesehen, wo ich früher gesessen habe, das war cool“, erinnert er sich.

In Langenhagen machte Palacios in der C-Jugend-Regionalliga auf sich aufmerksam. Sein Bruder Sebastian spielte bereits bei 96. „Wir kannten uns also aus und haben uns entschieden, es nicht zu machen“, erzählt er. „Heute ist das NLZ viel besser aufgestellt als damals.“ Er entschied sich für Wolfsburg. Später, als Leipziger Profi, pokerte Palacios mit Horst Heldt an einem Tisch in einem Restaurant in Hannover. „Wir haben verhandelt, aber es hat nicht geklappt, ich weiß gar nicht mehr genau, warum“, sagt er. Kehrt Palacios später zurück zu seinem 96? Wer weiß, murmelt er.