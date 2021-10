Kommentar zur 96-Pleite in Regensburg: Die Lage wird immer brisanter

Der Countdown läuft - alles wartet darauf, dass die 96-Rakete von Cape Zimmermann startet - aber sie bleibt am Boden der Tabelle. Nach 10 Spieltagen zum Zweiten nach Regensburg zu fahren als 14. - das klingt nach verkehrter Welt. Sollte jemand für einige Monate im All herumgeflogen und von den Fußballnachrichten abgeschnitten gewesen sein, der wird denken - da will mich jemand veralbern.

Wer dann aber die erste Halbzeit gesehen hat, der muss denken: Die 96-Mannschaft gehört auf einen Abstiegsplatz. Eine unterirdische erste, verbesserte zweite Hälfte reicht dann aber doch nicht. 1:3 in einem Spiel, in dem wieder einmal der Anspruch sein muss, etwas mitzunehmen, wie Sportchef Marcus Mann gefordert hat.