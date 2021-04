Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den SSV Jahn Regensburg

Die Ausgangslage: Seit nunmehr acht Spielen wartet Hannover 96 auf einen Sieg - aus Sicht der Gastgeber hat das Beenden dieses Negativlaufs höchste Priorität. Trainer Kenan Kocak ist aufgrund der schlechten Ergebnisse immer stärker in die Kritik geraten, er braucht jetzt dringend Erfolgserlebnisse. Damit das gelingt, muss die Defensive zwingend wieder stabiler stehen - in den vergangenen vier Partien kassierte der Tabellenzwölfte ein Dutzend Treffer. Anzeige Zu Gast ist der 14. des Klassements, der mit 34 gerade einmal zwei Zähler weniger auf dem Konto hat. Mit einem Auswärtssieg könnten sich die Kurpfälzer aller Voraussicht nach sämtlicher Abstiegssorgen entledigen und für eine weitere Spielzeit in der 2. Bundesliga planen. Einen ganz wichtigen Schritt in diese Richtung hat der SSV Jahn zuletzt mit dem 1:0 in Osnabrück gemacht, anschließend setzte es allerdings eine 0:3-Heimniederlage gegen Heidenheim.

Die Statistik: Es wird Zeit für den ersten Sieg von 96 gegen den Jahn, allerdings sind beide Mannschaften bisher auch erst dreimal aufeinandergetroffen. Dabei trennten sie sich zweimal unentschieden, einmal ist das im Hinspiel im Dezember der Fall gewesen, als die Stürmer im dichten Nebel das Tor nicht fanden und man sich 0:0 trennte. In der vergangenen Spielzeit gab es in Hannover ein 1:1, in Regensburg behaupteten sich die Gastgeber mit 1:0. Personalsituation bei 96: Abwehrchef Timo Hübers macht nach seiner Oberschenkelverletzung gute Fortschritte, nähert sich der Rückkehr ins Mannschaftstraining an, ist aber definitiv noch keine Option - wie auch Franck Evina (Außenbandriss im Knie). Ansonsten steht Coach Kocak aber der gesamte Kader zur Verfügung. Selbst Kingsley Schindler, der recht lange durch einen Pferdekuss außer Gefecht gesetzt war, hat sich fit zurückgemeldet. Personalsituation bei Regensburg: Bei den Gästen stellt sich die Situation ganz anders da. Definitiv zuschauen müssen Linksverteidiger Jan-Niklas Beste (Rotsperre), Offensivkraft Jann George (Muskelfaserriss), Innenverteidiger Sebastian Nachreiner (Muskelverletzung) und Rechtsaußen Albion Vrenezi (Magen-Darm-Infekt). Fraglich bis unwahrscheinlich sind die Einsätze von Rechtsaußen Sebastian Stolze (Bänderverletzung), Innenverteidiger Scott Kennedy (leichte Gehirnerschütterung) sowie Linksaußen Charalampos Makridis (Mandelentzündung).

Das ist der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2020/21 der 2. Bundesliga: Hannover 96 spielt in der aktuellen Zweitligasaison unter anderem gegen Fortuna Düsseldorf, den HSV und Eintracht Braunschweig. ©