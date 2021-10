Ordentliche zweite Halbzeit reicht nicht: Hannover 96 kassiert Pleite in Regensburg

Hannover 96 schlittert immer tiefer in die Krise. Das Team von Jan Zimmermann zeigte am Sonntag bei Jahn Regensburg im ersten Durchgang eine ganz schwache Leistung und verlor deshalb nicht unverdient mit 1:3. Die Regensburger waren von Beginn an wesentlich aggressiver, mutiger und kauften 96 in den Zweikämpfen den Schneid ab.

96 fand in den ersten Minuten des Spiels zunächst ganz ordentlich in die Partie und hatte deutlich mehr Ballbesitz, konnte sich aber wie so oft keine nennenswerten Torchancen erarbeiten. Regensburg stand defensiv gut und überzeugte mit einer starken Zweikampfführung. Die Führung, die die Gastgeber in der 17. Minute durch Sarpeet Singh erzielten, zeichnete sich dennoch nicht unbedingt ab.