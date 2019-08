"Wenn ich freie Sicht habe, halte ich den": Stimmen zum 96-Remis gegen Regensburg

Das hatte sich Ron-Robert Zieler vor der verhängnisvollen 80. Minute noch anders vorgestellt. Null gehalten, Elfer pariert und Heimsieg feiern - so hätte es laufen können. Doch der Rückkehrer vom VfB Stuttgart ließ einen Schuss unglücklich abprallen, Andreas Albers saubte zum 1:1 ab.

Eine entscheidende Szene, bei der Zieler wie in Stuttgart vor einer Woche im Mittelpunkt stand. Was der Torwart dazu sagt und wie andere Protagonisten beider Teams die Partie gesehen haben, könnt ihr in unserer Stimmen-Galerie nachlesen.