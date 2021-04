Mit Ducksch und Ochs: So würdet ihr 96 gegen Regensburg starten lassen

Findet Hannover 96 im Heimspiel gegen Jahn Regensburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) einen Weg aus der Krise? Es ist jedenfalls bitter nötig - schließlich warten die Roten seit nunmehr acht Spielen auf einen Sieg, der Trainerstuhl von Kenan Kocak wackelt inzwischen gehörig.

96 braucht dringend einen Erfolg. Geht es nach euch, sollen Marvin Ducksch und Philipp Ochs, die bei der jüngsten Niederlage in Bochum (3:4 aus 96-Sicht) jeweils ein Jokertor beisteuerten, wieder in die Startelf beordert werden. Kapitän Dominik Kaiser hingegen fehlt in eurer Aufstellung.