"Nicht voll befriedigend": 96-Boss Kind kündigt Analyse mit Kocak und Zuber an

Aus der Englischen Woche kommt 96 mit vier Punkten heraus – einer Niederlage (0:1 in Heidenheim), einem Sieg (2:0 gegen Bochum) und dem Unentschieden aus Regensburg. Sollte der KSC gegen den HSV nicht verlieren, rumpelt 96 von Platz 13 ins neue Jahr. Doch auch wenn es Rang zwölf bleiben sollte, wäre das enttäuschend. Das Ziel war ja, oben mitzuspielen. Die Hinrunde ist allerdings noch nicht beendet, dazu fehlen in der speziellen Corona-Saison noch vier Partien: Heimspiele gegen Sandhausen und St. Pauli, dazu in Darmstadt und Nürnberg.

Ein Spiel steht zwar noch aus, und das ist das DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen Werder Bremen. Doch steht bereits jetzt fest, dass dieses Jahr kein gutes, aber auch nicht das schlimmste in der Historie von Hannover 96 ist. „Es war für alle Verantwortliche nicht voll befriedigend“, stellt 96-Chef Martin Kind fest. Im Gesamtjahreszeugnis steht die Note vier, im letzten Halbjahr die Note fünf – mangelhaft.

Einzig positive Erkenntnis aus dem neuerlichen Stillstand in Regensburg – die Mannschaft hat nach 13 Spielen endlich gelernt, was in der Kampfliga gefordert wird. „In Sachen Einstellung und Mentalität war die Mannschaft da, sie war präsent, sehr leidenschaftlich“, stellt Trainer Kenan Kocak zufrieden fest. „Leider hatten wir im eigenen Spiel keine gute Tagesform, sowohl im Umschaltspiel in Ballbesitz als auch im Pass- und Positionsspiel, was eigentlich unsere Stärke ist.“

Zumindest zum Thema Passspiel zeigen die Daten aber ein anderes Bild, das ist mitnichten eine Stärke: 96 spielt nämlich die meisten Fehlpässe, 1447 sind der schlechteste Wert in Liga 2. Der HSV passt in dieser Saison bisher am besten (1011 Fehlpässe). Am besten von allen Zweitligisten kann 96 Bälle jedoch erobern (856) – aber damit kann die Mannschaft dann zu wenig anfangen. „Wir wissen alle, dass wir inhaltlich viel besser spielen können und viel besser spielen werden“, sagt Kocak.

96 hat mit vielen Schwankungen zu kämpfen

Gut zu wissen wäre, wann es denn besser wird. „Wir haben ein turbulentes Jahr hinter uns“, sagt Kocak. „Wir haben die Mannschaft stabilisiert, den Umbruch vollzogen“, listet der Coach auf und gibt zu: „Wir hatten in den letzten Wochen mit vielen Schwankungen zu kämpfen.“

In der vergangenen Saison führte Kocak das Team, das er nicht zusammengestellt hatte, noch auf Platz sechs. Seine Mannschaft, die er mit Sportchef Gerhard Zuber gebaut hat, dümpelt dagegen im unteren Tabellendrittel herum. Darüber will der 96-Chef reden, Kind kündigt „nach dem Bremen-Spiel eine umfassende Analyse“ mit Kocak und Zuber an. „Wir müssen konstruktiv, offen und ehrlich alles in der Tiefe diskutieren.“