"...und trotzdem spielt Jaka bis zur 83. Minute": 96-Trainer Kenan Kocak schimpft auf Slowenien

Der Ärger wegen der Länderspielpause von Jaka Bijol für Slowenien wurde (fast) hinreichend beleuchtet. Mittwochabend schaute 96-Trainer Kenan Kocak beim Live­stream-Sen­der DAZN seinem Mittelfeld-Leuchtturm beim 4:0 in Moldawien zu – und war entsetzt. „Eine 3:0-Führung zur Halbzeit, eine Gelbe Karte, und trotzdem spielt Jaka bis zur 83. Minute. Daran sieht man doch, wie sehr man dort an die Vereine denkt“, schimpfte Kocak.

Adressat des Ärgers ist Sloweniens Nationaltrainer Matjaz Kek, der Bijol innerhalb einer Woche dreimal spielen ließ – unterm Strich 217 Minuten. Bijol wird nun bei Hannover 96 geschont. Er trainierte am Donnerstag nicht mit und wird wohl auch am Sonntag in Paderborn nicht eingesetzt.