Nicht schon wieder?! 96-Sechser Jaka Bijol erneut für drei Länderspiele nominiert

Nach dem Heimspiel gegen Aue am Samstag könnte sich diese Geschichte wiederholen. Am Dienstag (10. November) geht es in einem Freundschaftsspiel gegen Aserbaidschan, danach in der Gruppe 3 der Liga C gegen den Kosovo (Sonntag, 15. November) und in Griechenland (Mittwoch, 18. November) um Platz eins in der Nations League. Mal gucken, ob Bijol anschließend fit genug für die Partie in Würzburg (Sonntag, 22. November) ist...

Dabei wäre mehr Zeit mit den nach wie vor recht neuen Teamkollegen gerade jetzt sehr wichtig. In Fürth lieferte Bijol (wie viele seiner Mitspieler) eine ganz schwache Leistung ab, kassierte dafür die SPORTBUZZER-Note 6. Der Slowene war fast immer zu spät dran, leistete sich viele Fehler im Aufbauspiel und leitete dadurch etliche Konter der Gastgeber ein.