"Uns sind Hände gebunden": 96-Sechser Bijol bleibt länger bei Nationalteam als vereinbart

Da hatte Hannover 96 einen anderen Deal ... Eigentlich hätte Nationalspieler Jaka Bijol schon zurück sein sollen in Hannover. Doch statt etwas Regeneration in der Leihheimat steht für ihn am Dienstag (18 Uhr) noch ein weiteres Länderspiel an. Und das ausgerechnet im stark coronageplagten Zypern. Sloweniens Verband pfeift auf die Absprache mit 96 und lässt den Sechser auch beim dritten WM-Quali-Spiel innerhalb einer Woche im Kader. Anzeige Raus aus der Corona-Quarantäne, rein in den Flieger – so lief’s für Bijol vergangene Woche. Nach dem vorzeitigen Ende des 96-„Hausarrests“ musste der Slowene als einziger Länderspieler bei 96 zu seiner Nationalmannschaft reisen. Die Hannover-Kollegen bekamen frei von ihren Verbänden. Kein Wunder wegen des Trainingsrückstandes.

Für Bijol konnte 96 immerhin eine Absprache mit dem Verband treffen: Der 22-Jährige sollte nur bei zwei der drei Qualipartien dabei sein und dann vorzeitig zurück nach Hannover. Doch daraus wird nun nichts, Bijol bleibt beim Nationalteam, flog mit nach Zypern. „Wir können nichts machen, uns sind die Hände gebunden“, sagt Kenan Kocak. Der 96-Coach ist bedient, aber machtlos. Für 96 besteht weiterhin Abstellungspflicht Das Auswärtige Amt stuft Zypern zwar als „Hochinzidenzgebiet“ ein, aber weil Bijol nach dem Länderspiel erst mal nach Slowenien fliegt und erst von dort aus weiter nach Hannover reist, muss er nicht für 14 Tage in Quarantäne. Grund ist eine neue Lockerung zwischen Slowenien und Zypern bei Ein- und Ausreisen. Wegen dieser Ausnahmeregel besteht für 96 auch weiter Abstellungspflicht. „Wenn die Verbände ihre Nationalspieler berufen, haben wir das zu akzeptieren“, betont 96-Coach Kocak. „Die Nationaltrainer denken so, die Vereine anders. Die Verbände wollen ihre Qualis spielen und sich qualifizieren, aber die Vereine müssen die Spieler bezahlen. Jede Seite hat ihre Argumente.“ Für Bijol war der Flug nach Zypern der dritte innerhalb weniger Tage, und es wird das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen: Vergangenen Mittwoch in Slowenien ging es gegen Kroatien (1:0, Bijol spielte 69 Minuten), am Samstag in Russland weiter (1:2, 62), nun nach Zypern. Schon die Reisebelastungen sind immens, dazu kommen die intensiven Spielminuten. Die Belastungssteuerung bleibt dann an 96 hängen ...