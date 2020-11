„Zuber in Grün“: Schlaudraffs Sieg gegen 96 hat bundesweite Strahlkraft

Es war ein Sieg auf ganzer Linie, den Ex-Manager Jan Schlaudraff am Dienstag vor dem Arbeitsgericht Hannover gegen 96 erstritt: die fristlose Kündigung ist ungültig und wurde kassiert, er bekommt rund 180.000 Euro zurückgehaltene Bezüge nachgezahlt, und sein Sportdirektoren-Vertrag ist jetzt sogar unbefristet gültig. Eigentlich hätte der bis Sommer 2023 gelten sollen.

Gibt es Parallelen zum Gerichtsfall von Gerhard Zuber im Januar?

Klares Ja! „Das ist Zuber in Grün“, erläutert Anwalt und Sportrechtsexperte Dr. Gregor Reiter. Zuber war vor seiner Beförderung bei 96 am 16. Januar eigentlich kalt gestellt als Sportlicher Leiter, klagte ebenso wie jetzt Schlaudraff.

Schon damals machte das Arbeitsgericht Hannover seine Rechtsauffassung deutlich: Demnach sind bei Sportchefs, Sportdirektoren und Co. befristete Verträge unzulässig, wenn sie länger als zwei Jahre laufen – anders als bei Spielern und Cheftrainern. Weil es eben keinen Verschleiß und damit keinen Sachgrund für die Befristung gebe. Genau das gilt bei Schlaudraff.

„Diese Entscheidung war auch dieses Mal naheliegend, weil der gleiche Rechtsgrundsatz zugrunde liegt: Es gibt keinen Verschleißtatbestand“, sagt Kilian Wucherpfennig, Direktor des Arbeitsgerichts Hannover. Diese Einschätzung könnte noch mal von einer höheren Instanz geprüft werden. Aber: In Juristenkreisen scheint es eher unstrittig, dass die Befristung für Sportdirektoren und Co. nicht gilt.

Was macht 96 jetzt?

Wenn das Urteil in den kommenden Tagen zugestellt wird, hat 96 einen Monat Zeit, um Berufung einzulegen. Der Klub will sich das überlegen, der Fall könnte von der nächsthöheren Instanz noch einmal geprüft werden. Das wäre das Landesarbeitsgericht, das ebenfalls in Hannover tagt.