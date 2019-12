96-Manager Schlaudraff schwärmt von Anton: "Einer der Ausnahmespieler der Liga"

Der gebürtige Laatzener Marcel Halstenberg absolvierte seine ersten fußballerischen Schritte bei Germania Grasdorf und kam mit sieben Jahren zu 96, wo er alle Altersklassen bis zur U19 durchlief. In der Saison 2010/11 gehörte der Linksverteidiger zum Stammpersonal der Reserve, verließ die Roten am Ende der Spielzeit jedoch Richtung Borussia Dortmund, wo er zur Drittligakraft reifte. Im Sommer 2013 folgte mit dem Wechsel zum Zweitligisten FC St. Pauli der nächste Schritt, 2015 ging es zum aufstrebenden RB Leipzig, für das er nach dem Aufstieg am 28. August 2016 in der Bundesliga debütierte. Es folgte der erste Einsatz in der Nationalmannschaft (10. November 2017 gegen England) und das erste Bundesligator (12. Dezember 2017 gegen Wolfsburg). ©