Der "kleine Maina" Lawrence Ennail dreht bei 96-Trainer Zimmermann frech auf

Ennail ist abschlussstark

Schnell, gewandt, abschlussstark - Ennali macht Reklame in eigener Sache. Im Trainingsspiel am Dienstag schoss er in letzter Sekunde für sein Team das entscheidende Tor. Im Toreschießen scheint der 19-Jährige zielstrebiger zu sein als Maina es vor zwei Jahren war. Zuletzt knipste er gegen den Hamburger SV im Test der U23 sogar doppelt beim 4:0. U23-Trainer Christoph Dabrowski hatte Ennali schon in der abgebrochenen Ligasaison gebracht. Unter anderem gegen Havelse und den damaligen Trainer Zimmermann.

Positive Eindrücke überwiegen

Der "kleine Maina" hat wie der "große Maina" eine Vergangenheit in Berlin. In der Pampersliga kickte er vor den Toren Nürnbergs in Allersberg, kam mit sieben Jahren zum 1. FC Nürnberg, als er elf Jahre alt war, zog er um nach Berlin, spielte bei Hertha BSC, Tebe und Viktoria, bis die Knappenschmiede von Schalke ihn für die U17 holte. Über Verbindungen zum aktuellen U19-Trainer bei 96, Stephan Schmidt, wechselte er nach Hannover. Seine offensive Qualität ist längst bekannt, man sagte ihm Defizite in Zweikämpfen nach. Nach den ersten beiden Trainingstagen aber überwiegen die positiven Eindrücke.