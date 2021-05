Schatzschneider und Andermatt einig: 96 braucht einen starken Sportdirektor für Zimmermann

Die Vier-Spiele-Abschiedstournee läuft für Kenan Kocak und 96 ruckelig. Der Abschied des Noch-Coaches auf Raten? Trotzdem in Ordnung, findet Dieter Schatzschneider. „Es sind nur vier Spiele gewesen, da kann man sich fair und anständig verabschieden“, betonte die 96-Sturmikone am Dienstag beim NP-Talk „Anstoß“, der wieder virtuell lief. „Die Mannschaft spielt auch mal schlecht, aber nicht gegen den Trainer.“ Kocak sei aber daran gescheitert, „dass er nicht alle mit ins Boot bekommen hat. Um aufzusteigen, brauchst du alle – bis zu Waschmaschinenmann und Zeugwart.“

Bornemann ist Geschäftsführer Sport bei St. Pauli und damit seinerseits verantwortlich für einen erfolgreichen Umbruch. Denn die Kiezkicker sind nicht nur nächster 96-Gegner, sondern können Hannover in der positiven Entwicklung auch durchaus als Blaupause dienen. Seit Winter haben Bornemann und Co. aus einem Abstiegskandidaten die beste Rückrundenmannschaft der 2. Liga geformt.

Zimmermann passt ins 96-Konzept

Ob Schatzschneider damit Noch-Sportdirektor Gerhard Zuber meint? Eher nicht. „Wir haben Fehler gemacht, die Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt worden“, urteilt der einstige Torjäger. „Und das muss man beiden vorwerfen: dem Trainer und dem Manager.“

Bei St. Pauli saßen die Transfers besser, zumindest im Winter. Dass das nicht immer viel kosten muss, wird 96-Profiboss Martin Kind gerne hören. Bornemann hat eine eigene Philosophie entwickelt: „Eine gute Idee und eine gute Entwicklung über eine gewisse Zeit haben in der 2. Liga immer wieder Erfolg gebracht, und nicht unbedingt die großen Etats. Durch ein Konzept und Beharrlichkeit kannst du gewisse Dinge kompensieren.“

Zimmermann passt ins 96-Konzept, bei dem auch die Talenteförderung stimmen soll. Mit der Trainerentscheidung geht 96 einen entscheidenden Schritt. Nun ist Geduld gefragt – Kind wird sie dem neuen Trainer einräumen. Das begrüßt auch Martin Andermatt, der früher 96-Aufsichtsrat war. Für ihn sei es „absolut nachvollziehbar, wie 96 das gelöst hat“ in der Trainerfrage. „Aber wichtig ist, wer diesen jungen Trainer dann auch begleitet.“ Kinds einstiger Chef-Berater denkt also auch an einen starken Manager. Egal wie der am Ende heißt.